Ayasofya'ya kamyon sokmuşlardı: İlber Ortaylı'dan Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklamasına tepki: Mimar Sinan'a mı sordular?

Ayasofya'nın restorasyonunda yüksek tonajlı vinçlerin kullanıldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Ayasofya'da büyük skandal: Caminin içine kamyon soktular

Söz konusu görüntülere ilişkin açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü "Kamuoyunda “Ayasofya’ya kamyon sokuldu” başlığıyla yer alan araçların, gelişi güzel veya tarihi zemine zarar verecek bir biçimde içeri alınmadığı; aksine yaklaşık bir yıl süren hazırlık çalışmaları sonunda oluşturulan özel platform üzerinden kontrollü bir şekilde hareket ettiği vurgulandı. Çalışmalar kapsamında olası tüm sabit ve hareketli yüklerin statik hesapları, zemin sınıfı testleri, zemin yükleme testleri ve georadar taramaları gerçekleştirildi.

Zemin taşıma kapasitesi metrekare başına 25 ton olarak hesaplandı, koruma amacıyla metrekare başına 30 ton taşıyabilen bir sistem inşa edildi. Kullanılacak en büyük aracın 45 ton ağırlığında olduğu, ancak bu ağırlığın metrekareye düşen kısmının yalnızca 6 ton olduğu belirtildi. Hazırlanan özel zemin, bu yükü güvenle taşıyacak şekilde tasarlandı" açıklamasını yapmıştı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya'daki skandal görüntülere tepki gösterdi.

"MİMAR SİNAN’A MI SORDULAR?"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaylı, şunları yazdı:

"Ayasofya bu yükü gerçekten kaldıramaz; mimariden hiç anlamıyorlar. Bırakın kamyonu, vinci… Oraya araba bile giremez. Bu müdahalelerin tesiri er ya da geç ortaya çıkacak. Yapının altı tamamen dehlizlerle dolu; her gelen Ayasofya’ya babasının mülkü gibi davranıyor. Tekrar söylüyorum: O yapı çökerse dünya bunun faturasını Türklere çıkaracak. Peki ne kadar ton yük kaldırabileceğini nereden biliyorlar? Bu işleri yapanlar hangi veriye dayanıyorlar? Anthemios’a mı sordular Mimar Sinan’a mı? Konuyla ilgili daha detaylı bir yazıyı hafta sonu yazacağım"