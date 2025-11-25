Ayasofya'ya kamyon sokmuşlardı: İlber Ortaylı'dan Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklamasına tepki: Mimar Sinan'a mı sordular?

Ayasofya'ya kamyon sokmuşlardı: İlber Ortaylı'dan Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklamasına tepki: Mimar Sinan'a mı sordular?
Yayınlanma:
Ayasofya'nın restorasyonunda yüksek tonajlı vinçlerin kullanıldığı görüntüler üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm sabit ve hareketli yüklerin statik hesapları gerçekleştirildi" dendi. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise o görüntülere tepki göstererek, "Ne kadar ton yük kaldırabileceğini nereden biliyorlar? Anthemios’a mı sordular Mimar Sinan’a mı?" dedi.

Ayasofya'nın restorasyonunda yüksek tonajlı vinçlerin kullanıldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Ayasofya'da büyük skandal: Caminin içine kamyon soktularAyasofya'da büyük skandal: Caminin içine kamyon soktular

Söz konusu görüntülere ilişkin açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü "Kamuoyunda “Ayasofya’ya kamyon sokuldu” başlığıyla yer alan araçların, gelişi güzel veya tarihi zemine zarar verecek bir biçimde içeri alınmadığı; aksine yaklaşık bir yıl süren hazırlık çalışmaları sonunda oluşturulan özel platform üzerinden kontrollü bir şekilde hareket ettiği vurgulandı. Çalışmalar kapsamında olası tüm sabit ve hareketli yüklerin statik hesapları, zemin sınıfı testleri, zemin yükleme testleri ve georadar taramaları gerçekleştirildi.

Zemin taşıma kapasitesi metrekare başına 25 ton olarak hesaplandı, koruma amacıyla metrekare başına 30 ton taşıyabilen bir sistem inşa edildi. Kullanılacak en büyük aracın 45 ton ağırlığında olduğu, ancak bu ağırlığın metrekareye düşen kısmının yalnızca 6 ton olduğu belirtildi. Hazırlanan özel zemin, bu yükü güvenle taşıyacak şekilde tasarlandı" açıklamasını yapmıştı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya'daki skandal görüntülere tepki gösterdi.

"MİMAR SİNAN’A MI SORDULAR?"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaylı, şunları yazdı:

"Ayasofya bu yükü gerçekten kaldıramaz; mimariden hiç anlamıyorlar. Bırakın kamyonu, vinci… Oraya araba bile giremez. Bu müdahalelerin tesiri er ya da geç ortaya çıkacak. Yapının altı tamamen dehlizlerle dolu; her gelen Ayasofya’ya babasının mülkü gibi davranıyor. Tekrar söylüyorum: O yapı çökerse dünya bunun faturasını Türklere çıkaracak. Peki ne kadar ton yük kaldırabileceğini nereden biliyorlar? Bu işleri yapanlar hangi veriye dayanıyorlar? Anthemios’a mı sordular Mimar Sinan’a mı? Konuyla ilgili daha detaylı bir yazıyı hafta sonu yazacağım"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Türkiye
Eski muhtar köy meydanına öldürüldü
Eski muhtar köy meydanına öldürüldü
Atık yığını alev aldı: bir kamyonet kullanılamaz hale geldi
Atık yığını alev aldı: bir kamyonet kullanılamaz hale geldi
Bungalov dolandırıcılığına 23 tutuklama
Bungalov dolandırıcılığına 23 tutuklama