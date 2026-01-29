Avukat 1 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

Narkotik polisinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, Konya Barosu’na kayıtlı avukat Sefa S. ile nargile tütünü satışı yapan arkadaşı Müfit İ. garda durduruldu. Şüphelilerin valizlerinde yapılan detaylı aramada, iki parça halinde paketlenmiş ve gizlenmiş toplam bir kilogram esrar ele geçirildi.

"UYUŞTURUCUYU ORTAK ALDIK" İTİRAFI

Gözaltına alınan şüphelilerden avukat Sefa S., emniyetteki ilk ifadesinde uyuşturucu maddeyi arkadaşı Müfit İ. ile birlikte ortaklaşa satın aldıklarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Sefa S. ve Müfit İ., çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GEÇMİŞTEKİ FETÖ KAYDI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma derinleştirildiğinde, tutuklanan avukat Sefa S. hakkında dikkat çekici bir detay daha ortaya çıktı. Sefa S.’nin daha önce Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı, bu davadan ceza aldığı ancak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildiği öğrenildi.