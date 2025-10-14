Atlarının fotoğrafını çeken aileye kırbaçla saldırmışlardı: O zorbalar için istenen ceza belli oldu!

İstanbul'da yaşayan H.Ö., ailesiyle birlikte geçen yıl ekim ayında Kayseri'deki yılkı atlarını görmek için Hacılar ilçesindeki Hürmetçi Mahallesi'ne geldi. Yılkı atlarının sahibi olduğunu iddia eden A.K., bölgeye gelen H.Ö. ve ailesine fotoğraf çekiminin ücretli olduğunu söyleyerek, para talep etti.

Yılkı atları kent merkezine indi

GÖRÜNTÜLERİN SOSYAL MEDYADA YAYILMASI ÜZERİNE EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Para ödemeyi kabul etmeyen H.Ö. ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya A.K.’nin çalışanları da katıldı. Yaşanan arbede sırasında H.Ö. ve ailesi tehdit edilip, darbedilirken, araçlarına da zarar verildi. Cep telefonuyla kaydedilen olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda olayla ilgili A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı. Şüpheliler, 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol tedbiri ile salıverildi. Hacılar Kaymakamlığı ise A.K.’ye 190 bin lira para cezası verdi.

ATIYLA ÜZERİNE GİDEREK KIRBAÇLA VURMUŞ

Aileyi tehdit eden şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, H.Ö.'nün A.K.'nin yanına giderek, 'Dayı sen mi küfrettin ablama? Ablama sen mi küfrettin?' dediği, A.K.'nin ise 'Alana girme diyorum, giriyor' dediği ve atıyla H.Ö.'nün üzerine giderek kırbaçla vurduğu görüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, A.K., B.K. ve M.B.D. hakkında, ‘mala zarar verme’, ‘hakaret’ ve ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan toplam 10’ar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen A.K., “Zorla alana girmek istediler. ‘Alana girmek yasak çıkın. Bugün olmaz başka zaman gelin. Beklerseniz de 1 saat sonra yardımcı olayım’ dedim. Hakaret ya da tehdit etmedim” dedi.

Öte yandan, 18 yaşından küçük olan ve şüphelilerden A.K.’nin oğlu O.K. hakkında ise Kayseri Çocuk Mahkemesi’nde devam eden yargılamanın ise Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştirilmesine karar verildi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanıklardan A.K. ile kardeşi B.K. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan M.B.D. ile şikayetçi taraflar ise duruşmaya katılmadı. Cep telefonunun gasp edildiğini iddia eden sanık A.K., “Atla çekim yaptığımız sırada alana girmek istedi. Ezilme tehlikesi vardı. İkinci çekim alanından çekmesini istedik. Kardeşi geldi. ‘ablama kim küfretti’ dedi. Arbede yaşandı. Ben atın üzerindeydim. Cep telefonumu almak için peşinden koşturdum. Sonra telefonumu attı. Atı koşturduğum sırada elimde atın kamçısı vardı. Arabada çocuklar olduğundan haberimiz yoktu. Sonradan öğrendim. Bizim atlarımıza el konuldu. Bize kumpas kurulmuş gibi bir şey oldu. Karşı tarafın zararı varsa karşılarım. Abimin elinde sopa vardı. Bu sırada arabanın arka camına telefonu vermesi amacıyla tık tık yaparak vurdu” ifadelerini kullandı.

"ARABAYA BİNİP KENDİLERİNİ KİLİTLEDİLER"

Tutuksuz sanıklardan B.K. ise "Koyunları otlatıyordum. Elimde sopa vardı. Kadın gelip yere düşen telefonu aldı. Benim de sigaramı aldı. Sonra arabaya binip kendilerini kilitlediler. Telefonu istedik. Bizim dövme niyetimiz yoktu. Bir tane adamın neyini döveceğiz. Zaten misafir sayılır. At huysuzlanınca arabanın sağ aynasına çarptı ve kırıldı” dedi.

EK İDDİANME HAZIRLANACAK

Mahkeme savcısı, sanıkların mağdurların otomobillerinin hareket etmesini engelledikleri gerekçesiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak, ‘ulaşım araçlarının alıkonulması’ suçundan ek iddianame hazırlanarak, söz konusu dava dosyası ile birleştirilmesini istedi.

Mahkeme hakimi verdiği ara karar ile duruşma savcısının talebini yerinde bularak, Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek iddianame için suç duyurusunda bulunulmasına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.