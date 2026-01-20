Atatürk'ün mirası Bandırma Vapuru karadan yürütülecek

Atatürk'ün mirası Bandırma Vapuru karadan yürütülecek
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Bandırma Vapuru, Milli Mücadele'nin başladığı yer olan Tütün İskelesi'ne sevk edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolculuğuna tanıklık eden Bandırma Vapuru, karadan yürütülecek.

Samsun'u Milli Mücadele'de üstlendiği tarihi role yakışır bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "19 Mayıs 2026'ya kadar Tütün İskelesi'ne taşıyacağız" dedi.

123-2.webp
Ulu Önder Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a geçerken kullandığı Bandırma Vapuru

"19 MAYIS 2026'YA KADAR TÜTÜN İSKELESİ'NE TAŞIYACAĞIZ"

Samsun'un Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kente çıkışıyla Milli Mücadele'nin meşalesinin yakıldığı şehir olduğunu vurgulayan Doğan projeye ilişkin şunları söyledi:

  • "Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru, hâlihazırda Doğupark'ta bulunuyor ve yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırlıyor. Ancak bu ziyaretçilerin büyük bir kısmı şehir merkezine uğramadan kentten ayrılıyor. Bu nedenle şehir merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bandırma Vapuru'nu da bu amaçla 19 Mayıs 2026'ya kadar Tütün İskelesi'ne taşıyacağız."

"Samsun ayrıca, ‘İstiklal Şehri' ünvanına sahip bir kent" diyen Doğan, "Kurtuluş mücadelesine verdiği katkılar nedeniyle 1924 yılında verilen İstiklal Madalyası da Samsun'a getirildi ve bugün sergilenir hale geldi" ifadelerini kullandı.

Vapur kafeler kalkıyor mu? Açıklama geldi!Vapur kafeler kalkıyor mu? Açıklama geldi!

ATATÜRK'ÜN MİRASI KARADAN TAŞINACAK

Gemi müzenin karadan taşınarak Tütün İskelesi'ne yerleştirileceğini açıklayan Doğan, Deniz Haber'in aktardığına göre, "Bandırma Vapuru'nun taşınması için İstanbul'dan bir firmayla görüştük. Gemi müze karadan taşınacak, geçiş noktaları ve tüm detaylar planlandı. Bir tarafı Bafra'ya, bir tarafı Çarşamba'ya bakacak şekilde denize paralel olarak yerleştirilecek" diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

