Aşiret lideri başkentin ortasında oğlunu vurdu!

Ankara’nın Yeni Mahalle ilçesinde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Doğu Anadolu bölgesinin en büyük aşiretlerinden Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş, oğlu Hadi Ertuş’un evine gitti. Burada baba ile oğlu arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

OĞLUNA ATEŞ AÇTI!

Tartışma kısa sürede büyürken İskender Ertuş oğluna silahla ateş açtı. Komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ertuş, hastaneye kaldırıldı. Baba İskender Ertuş ise gözaltına alındı.

Amidahaber'in haberine göre; ayaklarından yaralanan Ertuş’un hastanedeki tedavisi devam ederken, İskender Ertuş, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İSKENDER ERTUŞ KİMDİR?

İskender Ertuş, 1955 yılında Van’ın Başkale ilçesinde doğdu. Babası Mahmut Ertuş’un 1979 yılında vefat etmesinin ardından 12 aşiret liderinin talebi üzerine Ertoşi Aşireti’nin liderliğine seçildi.

Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır’da varlık gösteren Eroşi Aşireti’nin lideri İskender Ertuş, bölgede koruculuk sistemini ilk kabul eden aşiretlerden biri olarak tanınıyor.

5 PARTİ DEĞİŞTİRDİ!

23 yılda beş farklı siyasi partide siyaset yapan İskender Ertuş, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez AKP’ye katılmıştı. Ertuş’a Selahattin Demirtaş, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu farklı dönemlerde parti rozeti takmıştı.