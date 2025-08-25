Artık torpil ihraç ediyoruz! İhtiyacın olmadığı Malta'ya ballı kadrolu hakim atanmış

AKP iktidarında, defalarca gündeme gelen kamuda usulsüz atamalar hakkında tartışma yaratacak yeni bir atama ortaya çıktı. AKP’nin kamu kurumlarında kadrolaşmak amacıyla yaptığı belirtilen hamleler kapsamında hükümet tarafından Malta’ya hakim atandığı öğrenildi.

Sözcü gazetesinden Nuray Babacan’ın yazısında yer alan bilgilere göre, AKP iktidarında yapılan bu uygulama AKP’lilerin kendi içinde bile tartışma yaratmaya başladı. Uygulama kapsamında atananların görevle ilgili hiçbir liyakatinin olmasının beklenmediği, çoğunun görevini 2 hafta bile sürdürmeden bu kadroları basamak olarak kullandığı belirtildi.

Yurt dışında 30 ülkeye atanan 30 hakimin bulunduğu belirtilen yazıda bu kişilerin 7 bin euroya varan maaşlarının yanı sıra Türkiye’deki görevlerinden olan maaşlarını da aynı zamanda aldığı aktarıldı.

AKP'LİLER BİLE İSYAN EDİYOR

Yazıda durum şu ifadelerle açıklandı:

"İktidarın partisinin kamuda kadrolaşmak için geliştirdiği, istisna kadroları kullanım biçiminin suyu çıktı. Artık o kadar ileri örnekler anlatılıyor ki; ‘Bu kadarı da olmaz” diyenler yine AKP’li. Hatta hiç ihtiyaç yokken, Malta’ya hakim görevlendirdiğimizi biliyor musunuz? AKP’nin iktidara geldiği ilk yıllarda oluşturduğu istisnai kadrolar; “kamudaki sınav süreçlerine bağlı kalmaksınız ataması yapılabilen personellerdir. Bu statüye atama yapılabilmesi için bahsi geçen kanunda öngörülen genel şartların taşınması yeterlidir” diye tanımlandı. Kadrolaşma ve ayrımcılık olarak eleştirilen bu düzenleme, AKP yönetimi tarafından, “Göreve gelen her siyasi kendi ekibiyle çalışmak ister. Bu kadrolar sadece yazı işleri müdürü, özel kalem gibi özel alanlarda kullanılacak” diye savunulsa da şimdi kara deliğe dönüşmüş durumda.

CANI SIKILAN EŞİNE SARAYDAN İŞ İSTEMİŞ

Daha önce de birkaç kez değindiğimiz bu ayrıcalıklı kadrolar, o kadar yaygın hale geldi ki AKP’lileri bile çileden çıkartmaya başladı. Yaş, eğitim, meslek, liyakat, ehliyet gibi hiçbir kıstas aramadan alım yapılabildiği, bu kişilerin ilk alındığı kadroları basamak gibi kullandığı, daha yüksek maaş verilen başka bir kadroya geçmelerinin iki hafta bile sürmediğini anlatılıyor. Sık sık haber yapılan bu çarpık sistemde, ‘temizlikçi kadrosundan özel kalem müdürlüğüne’, ‘kişiyi tarif ederek kadro açma’ gibi çok fazla örnek aktarıldı. Bizim anlatacaklarımız ise bunların en uç noktası; Evde canı sıkılan karısına iş arayan eski AKP milletvekili, gittiği bakanlıklardaki arkadaşlarından geçit bulamayınca, cumhurbaşkanlığını devreye sokuyor. Saray kadrosu üzerinden aynı talep yeniden gelince küçük bir tartışma yaşanıyor. Eski vekil, ilk bakanlıktan seken talebini bir başka bakanlıkta hayata geçiriyor ve yaşı devlet memurluğu için oldukça geçkin olan karısını istisnai kadrodan iyi bir maaşla işe aldırıyor.

'EN YÜKSEK MAAŞIN OLDUĞU YERİ İSTİYORLAR'

‘İşe alınmakla kalmıyorlar, en yüksek maaşın olduğu yere atanmak istiyorlar. Yıllardır kurumlarda görev yapan deneyimli kadroların üstüne torpille konuyorlar’ diye anlatanlar var. Bu sistem sadece bakanlıklar da kullanılmıyor. Belediyeler, valilikler ve özerk kamu kurumlarının hepsinde istisnai kadro bulunduğu, kalifiye eleman almak için kurulan sistemin torpil, kayırmacılık ve kadrolaşma için kullanıldığı bizzat AKP’liler tarafından anlatılıyor. Ayrıca ballı görevlere ilişkin anlatılanlar da hiç bitmiyor. Devlette öyle bir kaos yaşanıyor ki; sanki batan geminin malları… Örneğin, büyükelçiliklere ticaret ateşelerden sonra turizm ateşeleri atanması eski yıllara dayanır. Yargı mensubu görevlendirilmesini anlamayan çok siyasetçi var. Hakim ve savcı kadrosunda en az iki yıl kürsü deneyimi olan, dil bilen sınırlı bir kadronun, elçiliklerde geçici olarak istihdam edilmeleri konusunda yıllar önce bir düzenleme yapılıyor. Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı döneminde başlatılan bu uygulama, çok tartışma konusu olmuş. Bu kadrolara büyükelçiliklerde ihtiyaç olmadığı, amacına uygun kullanılmadığı ve suistimal edildiği anlatılıyor.

MALTA'YA HAKİM GÖREVLENDİRMESİ