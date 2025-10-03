Araçta ölü bulunmuştu: Arkadaşları tutuklandı!

Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilinde ölü bulunan Abdullah Gürsoy’un (26) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, olay gecesi yanında olduğu belirlenen arkadaşları T.Y. ve M.Ç. tutuklandı.

Olay, 30 Eylül'de Bağlar Mahallesi 0422 Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Gürsoy'un otomobilinde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gürsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

otomobil-15.jpg

Gaziantep'te iş cinayeti: 9 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti!Gaziantep'te iş cinayeti: 9 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti!

Gürsoy'un cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı.

Cinayet dedektiflerinin çalışması sonucunda, Gürsoy'un olay gecesi beraber olduğu T.Y. ve M.Ç., gözaltına alındı.

otomobil-14.jpg

DÜŞEREK BAŞINI YERE ÇARPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Çapraz sorguya alınan şüphelilerden M.Ç., olay gecesi Gürsoy'un üzerlerine kusması sonucu T.Y.'nin araç anahtarı ile yüzüne vurduğunu, ardından Gürsoy'un düşerek başını yere çarptığını iddia etti.

otomobil-13.jpg

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak:DHA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu