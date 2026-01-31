Apple'dan indirim kararı: Türkiye dahil 9 ülkeyi kapsıyor

Türkiye'de dijital kazançlardan alınan Dijital Hizmet Vergisi’nin 2026 yılı itibarıyla yüzde 7,5'ten yüzde 5'e düşürülmesi, Apple kullanıcıları için indirim getirdi. Apple, vergi yükündeki bu düşüşü doğrudan App Store fiyatlarına yansıttığını açıkladı. Bu sayede kullanıcılar, uygulama içi satın alımlarda ve aboneliklerde daha uygun fiyatlarla karşılaşacak.

2027 HEDEFİ: VERGİ YÜZDE 2,5'E İNECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan takvime göre, dijital hizmet vergisi oranının 2027 yılında yüzde 2,5'e kadar düşürülmesi planlanıyor. Bu durum, gelecekte App Store fiyatlarında yeni indirimlerin yapılabileceğine işaret ediyor.

KÜRESEL ÇAPTA VERGİ DÜZENLEMELERİ

Apple’ın fiyat güncellemesi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayıp küresel ölçekte gerçekleşti. Vergi oranları düşen ülkelerde fiyatlar aşağı çekilirken, vergi artışı yaşanan bölgelerde fiyatlar yukarı yönlü güncellendi. Bu kapsamda Gana'da COVID-19 sağlık vergisi kaldırılırken, Finlandiya ve Litvanya'da dijital yayınlar için KDV indirimi yapıldı. Buna karşılık Kazakistan, Rusya ve Zimbabve'de KDV oranları artırıldı; Mauritius'ta yüzde 15 KDV uygulamasına geçildi ve Bhutan'da yüzde 5 oranında yeni bir vergi uygulaması başlatıldı.