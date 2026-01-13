Antalya’da korkutan yangın!

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Çığlaklı Mahallesi Gülevşen mevkiinde bulunan müstakil bir evin altındaki odunlukta, sabaha karşı meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Odunlukta başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI!

Vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan yoğun müdahaleler sonucunda alevlerin büyümesi engellendi.

Yangının ortasında kalan yavru köpek için mahalle seferber oldu!

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ!

Yangının kontrol altına alınmasının ardından odunlukta ve evin bazı bölümlerinde maddi hasar oluştuğu ortaya çıktı. Meydana gelen yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.



