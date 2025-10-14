Annesi ve kız kardeşine saldırdı! 2 kadın çaresizce yardım istedi
Bolu'da Ufuk Ü., aralarında husumet bulunan annesi ile kız kardeşini darbetti. 2 kadının çaresizce çevredekilerden yardım istediği anlar kameralara yansırken, şüpheli Ufuk Ü. gözaltına alındı.
ANNESİ VE KARDEŞİNİ DARBETTİ
Öğle saatlerinde Başkavaklar Mahallesi Ender Sokak'taki apartmanda Ufuk Ü., iddiaya göre aynı apartmanda farklı dairelerde oturduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenilen annesi M.A. ve kız kardeşi B.Ü. ile tartıştı.
KADININ FERYADI KAMERALARA YANSIDI
Aile arasında yaşanan tartışma sırasında Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşine saldırdı. Ufuk Ü.’nün ailesini darbettiği o anları apartman sakinleri cep telefonuyla görüntüledi. Ağabeyinin darbettiği genç kızın komşulardan ‘Yardım edin’ çığlıkları görüntülere yansıdı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ailesine saldıran Ufuk Ü.’yü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak:DHA