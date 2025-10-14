Annesi ve kız kardeşine saldırdı! 2 kadın çaresizce yardım istedi

Yayınlanma:
Bolu'da Ufuk Ü. annesi ve kız kardeşine saldırdı. 2 kadının komşulardan yardım istediği anlar kameraya yansıdı.

Bolu'da Ufuk Ü., aralarında husumet bulunan annesi ile kız kardeşini darbetti. 2 kadının çaresizce çevredekilerden yardım istediği anlar kameralara yansırken, şüpheli Ufuk Ü. gözaltına alındı.

ANNESİ VE KARDEŞİNİ DARBETTİ

Öğle saatlerinde Başkavaklar Mahallesi Ender Sokak'taki apartmanda Ufuk Ü., iddiaya göre aynı apartmanda farklı dairelerde oturduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenilen annesi M.A. ve kız kardeşi B.Ü. ile tartıştı.

annesini-ve-kiz-kardesini-darbetti-o-an-963602-286142.jpg

Akran zorbalığının sonu gelmiyor! Kız öğrenciyi yerlerde sürüklediAkran zorbalığının sonu gelmiyor! Kız öğrenciyi yerlerde sürükledi

KADININ FERYADI KAMERALARA YANSIDI

Aile arasında yaşanan tartışma sırasında Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşine saldırdı. Ufuk Ü.’nün ailesini darbettiği o anları apartman sakinleri cep telefonuyla görüntüledi. Ağabeyinin darbettiği genç kızın komşulardan ‘Yardım edin’ çığlıkları görüntülere yansıdı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ailesine saldıran Ufuk Ü.’yü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

