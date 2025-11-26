Ankara Barosu’ndan Fatih Altaylı çağrısı!

Yayınlanma:
Ankara Barosu'ndan gazeteci Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi ve tahliye edilmemesine ilişkin yapılan açıklamada, "Fatih Altaylı hakkında verilen tutukluluk kararının ivedi şekilde kaldırılması gerekliliğini vurgularız” denildi.

Sosyal medya hesabındaki canlı yayında kullandığı sözler gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla 22 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Altaylı'nın tutukluluk hali devam edecek.

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARAR ORANTISIZ VE HUKUKA AYKIRIDIR"

“Basına yansıyan haberlerde gazeteci Fatih Altaylı hakkında yürütülen kovuşturma kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedildiği ve hükümle birlikte 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle 158 gündür süren tutukluluğun devamına karar verildiği öğrenilmiştir.

Tutukluluk, tutukluluğun devamı veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddi kararı verilebilmesi için tutuklama nedeninin varlığına, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğuna, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağına ilişkin deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilmelidir. Yerleşik yargı kararları ve infaz uygulamalarına göre Fatih Altaylı hakkında verilen cezanın miktarı ile tutukluluğun devamına ilişkin kararın gerekçesini oluşturan 'kaçma süphesi'ne yönelik uygulanabilecek başkaca etkili ve ölçülü güvenlik tedbirleri bulunmasına rağmen tutukluluğun devamına ilişkin karar orantısız ve hukuka aykırıdır.

Ankara Barosu olarak; tutuklama tedbirinin istisnai niteliğini, esas olanın tutuksuz yargılanma olduğunu ve gerekçe ile amaca uygun en hafif güvenlik tedbirinin öncelikle uygulanması gerekliliğini hatırlatır; Fatih Altaylı hakkında verilen tutukluluk kararının ivedi şekilde kaldırılması gerekliliğini vurgularız."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

