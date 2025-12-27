Anıtkabir'deki Erdoğan sloganlarına MSB'den açıklama

Anıtkabir’de son dönemde gerçekleştirilen bazı resmi törenlerde, katılımcı bir grubun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) bütçe görüşmeleri sırasında da gündeme geldi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Milli Savunma Bakanlığının bütçesi görüşülürken Bakan Yaşar Güler’e Anıtkabir’deki tören kurallarını ve bu sloganlara neden müdahale edilmediğini sordu.

"YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Milletvekili Aygun’un "Anıtkabir’de resmi tören kuralları belli. O kurallara uymayanlarla ilgili neden müdahale etmiyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Bakan Güler yazılı bir açıklama ile karşılık verdi. Bakan Güler, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de hizmetler, 2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen kurallar ve yürürlükte bulunan mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir.” dedi.

Erdoğan sloganına izin var Andımız'a yok!

Güler’in yanıtında, slogan atan gruba yönelik özel bir yaptırım veya müdahale süreci hakkında detay vermemesi, sadece mevcut kanun ve yönetmeliklerin uygulandığını vurgulaması dikkat çekti. Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun ve ilgili yönetmelik, mekanın saygınlığının korunması ve törenlerin disiplin içerisinde icra edilmesi gibi temel düzenlemeleri kapsıyor.