Amasya'da feci kaza: 4 ölü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Keltepe mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Osman K.’nin idaresindeki 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Karayollarına ait Nevzat K. yönetimindeki 06 BZE 405 plakalı kamyonla çarpıştı.

FECİ KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücüler Nevzat K. ve Osman K. ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ölen 4 kişinin de cenazeleri olay yerindeki işlemlerinden sonra hastane morguna götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

