Amasya TOKİ Kura sonuçları: Asil ve yedek listeler
Amasya TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı.
Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:
TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/
e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama
Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari
Bu ekranlar üzerinden asil liste, yedek liste, sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.
Kura çıkmayanlar iade alabiliyor mu?
Kura çıkmayan vatandaşlarımız ödedikleri 5 bin TL katalım bedelini iade alabiliyor. İadenizi bankalardan nasıl alabileceğinizi öğrenmek için haberimizi okuyun.
TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?
Amasya TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı
TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Amasya genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.
TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Amasya’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:
İlçe
Konut Sayısı
Kura Sonucu
Merkez
2.100
Amasya Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla
Göynücek
126
Göynücek Kura Sonucu İçin Tıkla
Gümüşhacıköy
100
Gümüşhacıköy Kura Sonucu İçin Tıkla
Hamamözü
45
Hamamözü Kura Sonucu İçin Tıkla
Merzifon
150
Merzifon Kura Sonucu İçin Tıkla
Suluova
80
Suluova Kura Sonucu İçin Tıkla
TOPLAM
2.601
—
Listeler halka açıldığında tablomuza eklenecektir
Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?
Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.
Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.
Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.
Amasya TOKİ konutlarının ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:
%10 peşinat
240 ay (20 yıl) vade
Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan