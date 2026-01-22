Amasya TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:

Bu ekranlar üzerinden asil liste, yedek liste, sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.

Kura çıkmayanlar iade alabiliyor mu?

Kura çıkmayan vatandaşlarımız ödedikleri 5 bin TL katalım bedelini iade alabiliyor. İadenizi bankalardan nasıl alabileceğinizi öğrenmek için haberimizi okuyun.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Amasya TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Amasya genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Amasya’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Kura Sonucu Merkez 2.100 Amasya Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla Göynücek 126 Göynücek Kura Sonucu İçin Tıkla Gümüşhacıköy 100 Gümüşhacıköy Kura Sonucu İçin Tıkla Hamamözü 45 Hamamözü Kura Sonucu İçin Tıkla Merzifon 150 Merzifon Kura Sonucu İçin Tıkla Suluova 80 Suluova Kura Sonucu İçin Tıkla TOPLAM 2.601 —

Listeler halka açıldığında tablomuza eklenecektir

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Amasya TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

%10 peşinat

240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle: