Amasya TOKİ Kura sonuçları: Asil ve yedek listeler
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Amasya için düzenlenen kura çekimi tamamlandı. 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00’de, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Amasya genelinde yapılacak 2 bin 601 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Amasya TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:

Bu ekranlar üzerinden asil liste, yedek liste, sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.

Kura çıkmayanlar iade alabiliyor mu?

Kura çıkmayan vatandaşlarımız ödedikleri 5 bin TL katalım bedelini iade alabiliyor. İadenizi bankalardan nasıl alabileceğinizi öğrenmek için haberimizi okuyun.

Amasya TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Amasya genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri, ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Amasya’da kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

İlçe

Konut Sayısı

Kura Sonucu

Merkez

2.100

Amasya Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla

Göynücek

126

Göynücek Kura Sonucu İçin Tıkla

Gümüşhacıköy

100

Gümüşhacıköy Kura Sonucu İçin Tıkla

Hamamözü

45

Hamamözü Kura Sonucu İçin Tıkla

Merzifon

150

Merzifon Kura Sonucu İçin Tıkla

Suluova

80

Suluova Kura Sonucu İçin Tıkla

TOPLAM

2.601

Listeler halka açıldığında tablomuza eklenecektir

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Amasya TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

  • %10 peşinat

  • 240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

