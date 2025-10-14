Amasra maden katliamında yaşamını yitiren madenciler anıldı

Amasra maden katliamında yaşamını yitiren madenciler anıldı
Yayınlanma:
Bartın'da 14 Ekim 2022'de meydana gelen Amasra maden katliamının üzerinden 3 yıl geçti. İş cinayetinde yaşamını yitiren 43 maden işçisi için müessesedeki servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen patlamada iş cinayetinde yaşamını yitiren işçiler için müessesedeki servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 43 maden işçisini kaybetmenin acısının o günkü gibi taze olduğunu söyledi.

43 madencinin öldüğü Amasra katliamında kamu görevlileri hakim karşısında çıktı! Duruşmaya gelmediler43 madencinin öldüğü Amasra katliamında kamu görevlileri hakim karşısında çıktı! Duruşmaya gelmediler

VALİ ARSLAN'DAN İŞ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Arslan, "Temennimiz bu tür elim kazaların bir daha yaşanmaması. Maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. İş güvenliği önlemleri almamızın ne kadar önemli olduğunu hem kişisel hem kurumsal olarak bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

aa-20251014-39406287-39406286-amasradaki-patlamada-hayatini-kaybeden-43-madenci-anildi.jpg

Törende ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtı önündeki baretlere karanfil bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

