Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 62'ncisi, "Kalpten" temasıyla 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Festivalin tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Muhittin Böcek'in olmamasının boşluğunu derinden hissettiğini belirterek, "Muhittin Başkan'ımız bugün aramızda olamasa da onun sanata, sinemaya ve Antalya'ya duyduğu büyük sevgi burada, bu salonda hissediliyor." dedi.

"9 MİLYON LİRAYA ÇIKARDIK"

Özdemir, bu yıl da sinema okulları öğrenci filmleri yarışmasındaki gençlerin ulusal ve uluslararası usta yönetmenlerin filmlerini izleyip onlarla buluşacağını belirterek, "Geçen yıl kazananlara verdiğimiz 6,2 milyon lira ödül desteğimizi 9 milyon liraya çıkardık. Sinemaya verdiğimiz bu destekten dolayı ayrıca gurur duyuyoruz. Bundan sonra da sinemaya olan desteğimiz artarak devam edecektir. Geçen yıl Muhittin Başkan'ımızın verdiği sözü tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

"BARIŞI, ÖZGÜRLÜĞÜ, ADALETİ KALPTEN SELAMLIYORUZ"

Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu festivalde sadece filmleri değil insanı, duyguyu ve vicdanı selamlıyoruz. Barışı, özgürlüğü, adaleti kalpten selamlıyoruz. Filistin'de zulüm gören Filistin halkını, Gazze'ye yardım götürmek isteyen Sumud gönüllülerini kalpten selamlıyoruz. Kalpten üreten sanatçılara, kalpten hisseden seyircilere, kalpten inanan herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanatın iyileştirici gücü, en çok kalpten gelen işlerde saklıdır. Biliyorum ki 62'nci Altın Portakal Film Festivali, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha dünyaya gösterecek. Antalya her zamanki gibi bu yıl da sanatıyla, sinemasıyla, özgür ruhuyla parlayacak."

Özdemir, 25 Ekim'in aynı zamanda Muhittin Böcek'in doğum günü olduğunu, bu nedenle "Kalpten" temasını belirlediklerini ifade ederek, açılışta bu konuya özel olarak yer verileceğini söyledi.

JÜRİDE KİMLER YER ALACAK?

Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz ise jüride eleştirmen-sinema yazarı Sevin Okyay, sanat yönetmeni Zeynep Koloğlu, görüntü yönetmeni ve yapımcı Aydın Sarıoğlu, müzisyen Mircan Kaya, oyuncu Beren Saat ve yönetmen-oyuncu Engin Alkan'ın yer alacağını söyledi.

Tamer Karadağlı protesto edilmişti: Afife Tiyatro Ödülleri'nin görüntüleri kaldırıldı

Festivalde, oyuncu Settar Tanrıöğen ve Serap Aksoy'a onur, Feride Çiçekoğlu'na da emek ödülünün takdim edileceğini belirten Yavuz, oyuncular Merve Dizdar, Selahattin Paşalı ile yönetmen Cansu Baydar'ın başarı ödüllerine layık görüldüğünü dile getirdi.

Yavuz, "Yerli, yabancı toplam 104 filmimizle sinema ve filme doyacağımız çok güzel 10 gün geçireceğimizi umuyoruz." ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİLER İÇİN 10 LİRA!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de bilet ücretlerinin öğrenci için 10 lira, tam biletin de 20 lira olarak belirlendiği dile getirdi.

Basın toplantısına, ANSET Genel Müdürü Vahdet Narin, oyuncular Serap Aksoy ile Settar Tanrıöğen katıldı.