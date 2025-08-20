AKP'li trolün hesabını AKP'li rektör kapattırmış

Sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlarla gündeme gelen 'trol' Furkan Bölükbaşı’nın X hesabı, 17 Ağustos’ta erişime kapatılmıştı. Bölükbaşı, sosyal medya hesabının tarihçi ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun şikayeti üzerine kapatıldığını açıkladı.

Atatürk'e hakaret eden Furkan Bölükbaşı'na şok!

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sosyal medyada özellikle Atatürk’ü hedef alan paylaşımlarıyla tanınan AKP’li trol Furkan Bölükbaşı, Anıtkabir’i “Yunan tapınağına” benzettiği gerekçesiyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Furkan Bölükbaşı'nın X hesabına 17 Ağustos’ta erişim engeli getirilmişti. Bölükbaşı, X hesabının tarihçi Prof. Erhan Afyoncu’nun talebi doğrultusunda erişime kapatıldığını açıkladı.

Bölükbaşı konuya ilişkin olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hesap erişim engeli kararına ulaştık:

Erişim engelini talep eden Erhan Afyoncu.

Engellenme sebebim ise Erhan Afyoncu’nun Türk-Türkiyeli tartışması konusundaki fikirlerini eleştirmem.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren, hatta iftira atıp hakaret edenlere bile erişim engeli getirilmezken,

Erhan Afyoncu’yu eleştirdiğim için hesabım nasıl erişime kapatılıyor?

Erhan Afyoncu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan daha mı önemli birisidir, ondan daha mı üstündür, ondan daha mı dokunulmaz bir şahıstır ki,

Erhan Afyoncu’yu eleştirdiğim için erişim engeli kararı çıkarılıyor.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan değil de Erhan Afyoncu ise lütfen ilan edin.

Yok değilse bu erişim engeli kararını açıklayın.

Derhal avukatlarım karara itiraz edecekler. Bu meselenin peşini asla bırakmayacağız.

Sen kim oluyorsun da seni eleştirenlere erişim engeli çıkarttırıyorsun. Sen Sultan mısın, Padişah mısın, Halife misin, sen kimsin?

Sen kimsin ki seni eleştiriyoruz diye sansürleniyoruz.

Ben de hakkımı yedirirsem bana Furkan Bölükbaşı demesinler.

Konuyla ilgili çok yakında bir video da çekeceğim.

Hadi bu hesabımı da engellettir.

Bir ölür bin diriliriz. Bizi susturamazsın."