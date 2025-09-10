AKP'li Tayyar'dan iktidara 'kongre' çağrısı: Yerel mahkemelerin inisiyatifine bırakılmamalı

AKP'li Şamil Tayyar, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin iptal ettiği CHP İstanbul İl Kongresi üzerinden Cumhur İttifakı'na çağrıda bulundu. Tayyar, "YSK tarafından hükme bağlanmış kurultay/kongre kararları yerel mahkemelerin inisiyatifine bırakılmamalı" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tartışmalı kararıyla iptal edilmesi ve CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasının etkileri sürüyor.

Yerel mahkemenin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlanan ve üzerinden 2 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen iptal kararı vermesi sadece muhalefeti değil iktidar cenahında da rahatsızlık uyandırdı.

AKP'nin tanınan ismi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerel mahkemenin kararını eleştirdi. Tayyar, CHP’deki kurultay davasının emsalinin olmadığını ve hem hukuk camiasının hem de siyaset dünyasının da ilkleri yaşadığını kaydetti.

CHP’de İstanbul il kurultayının iptaline yol açan ve büyük kurultayın iptal ihtimalini doğuran bu gelişmeyi doğru bulmadığını kaydeden Tayyar, siyasi parti kurultaylarının güvence altına alınması için Cumhur İttifakı'nın inisiyatif üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

"YEREL MAHKEMELERİN İNİSİYATİFİNE BIRAKILMAMALI"

Şamil Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’deki kurultay davasının emsali yok, hukuk camiası da siyaset dünyası da ilkleri yaşıyor. Siyasi Partiler Kanunu’nda sorunu çözecek belirleyici hüküm olmadığından Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun üzerinden seçim hukuku oluşturuluyor.

CHP’de İstanbul il kurultayının iptaline yol açan, büyük kurultayın iptal ihtimalini doğuran bu gelişmeyi hiç doğru bulmadım, itirazımı yazdım, konuştum. Ancak, sonunda bir mahkeme iradesi oluşunca, beğensek de beğenmesek de buna uymak gerektiğini sert cümlelerle ifade ettim.

CHP’nin meşruiyet sorununa yol açmadan, mücadeleyi hukuk zemininde vermesi gerektiğinin altını çizdim. Gelinen noktada sorun daha da derinleşti, bir şekilde YSK da sahaya girdi, sürecin nereye evrileceğini kestirmek çok güç.

Önerim şu: Siyasi partilerin hukukunu korumak, dernek, sendika, kulüp muamelesi görmesine izin vermemek lazım. Oylamaya hile karıştıranların ceza davası sürmeli, YSK tarafından hükme bağlanmış kurultay/kongre kararları yerel mahkemelerin inisiyatifine bırakılmamalı.

Bu konudaki hukuki boşluğu doldurmak ve siyasi parti kurultaylarını güvence altına almak için cumhur ittifakının inisiyatif üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu amaca yönelik Siyasi Partiler Kanunu’nda bir düzenlemeye ihtiyaç var.

Yapılırsa, sadece CHP değil tüm siyasi partilerin hukuku korunmuş, olası tüm krizler aşılmış olur."

ekran-goruntusu-2025-09-10-003549.png

Şamil Tayyar, paylaşımındaki sözlerini, "Türkiye kazanır" ifadesiyle sonlandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

