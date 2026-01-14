AKP'li isim şikayet etti: CHP Denizli İl Başkanı’na soruşturma

AKP'li isim şikayet etti: CHP Denizli İl Başkanı’na soruşturma
Yayınlanma:
CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin şikayeti üzerine savcılığa 'tehdit' suçlamasıyla ifade verdi. Horzum, Zeybekci'nin "Denizli Acil Durum Hastanesi’ne su verilmediği" iddialarına yaptığı açıklama ile tepki göstermiş ve “burunlarından fitil fitil getireceğim” demişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin şikayeti üzerine, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum hakkında soruşturma başlatıldı.

Horzum, bugün 'tehdit' suçlamasıyla savcılığa giderek ifade verdi.

HASTANEDEN İÇERİ ALINMAMIŞTI

Zeybekci’nin, “Denizli Acil Durum Hastanesine su verilmediği” yönündeki iddialarının ardından Horzum, 6 Ocak’ta hastaneye girerek suların aktığını göstermek istemiş ancak hastane personeli tarafından içeri alınmamıştı.

Bunun üzerine inşaat alanının bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Horzum, Zeybekci’nin iddialarına sert tepki göstermiş; halkın çıkarlarını gözetmek yerine müteahhidi koruduğunu öne sürmüştü.

ali-osman-horzumm.jpg

"TEHDİT" SUÇUNDAN İFADE VERDİ

Horzum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Söz konusu ifadeleri nedeniyle ifadeye çağrıldığını belirten Horzum, açıklamasında şu ifadeli kullandı:

"Sayın Nihat Zeybekci’nin ‘tehdit’ şikâyeti üzerine bugün Cumhuriyet Savcılığı’ndan ifade için davet edildim. Sayın savcıya, Şehir Hastanesi önünde yaptığım basın açıklamasında ‘burunlarından fitil fitil getireceğim’ ifadesini ayrıntılı şekilde aktardım.

Söz konusu açıklamamda dile getirdiğim hususların arkasında olduğumu açıkça ifade ettim. Kamu kaynaklarını kişisel menfaatleri doğrultusunda kullanan, sebepsiz zenginleştiği tespit edilen her kim olursa olsun, bu durumun hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi vurguladım.

Hiç kimsenin, bu milletin emeğiyle oluşan kamu kaynaklarını kendi çıkarları için kullanma hakkı yoktur. Bu konudaki mücadelem, hukuk ve adalet sınırları içerisinde kararlılıkla devam edecektir. Yargı yoluyla bizi sindirmelerine, bizi korkutmalarına boyun eğmeyeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
TEM Otoyulu'nda korku dolu anlar: Lastik yüklü minibüs alev topuna döndü
TEM Otoyulu'nda korku dolu anlar: Lastik yüklü minibüs alev topuna döndü
İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği toplantıda neler yaşandı? İşte detaylar...
İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği toplantıda neler yaşandı? İşte detaylar...