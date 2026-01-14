AKP'li isim şikayet etti: CHP Denizli İl Başkanı’na soruşturma

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’nin şikayeti üzerine, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum hakkında soruşturma başlatıldı.

Horzum, bugün 'tehdit' suçlamasıyla savcılığa giderek ifade verdi.

Zeybekci’nin, “Denizli Acil Durum Hastanesine su verilmediği” yönündeki iddialarının ardından Horzum, 6 Ocak’ta hastaneye girerek suların aktığını göstermek istemiş ancak hastane personeli tarafından içeri alınmamıştı.

Bunun üzerine inşaat alanının bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Horzum, Zeybekci’nin iddialarına sert tepki göstermiş; halkın çıkarlarını gözetmek yerine müteahhidi koruduğunu öne sürmüştü.

Horzum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Söz konusu ifadeleri nedeniyle ifadeye çağrıldığını belirten Horzum, açıklamasında şu ifadeli kullandı:

"Sayın Nihat Zeybekci’nin ‘tehdit’ şikâyeti üzerine bugün Cumhuriyet Savcılığı’ndan ifade için davet edildim. Sayın savcıya, Şehir Hastanesi önünde yaptığım basın açıklamasında ‘burunlarından fitil fitil getireceğim’ ifadesini ayrıntılı şekilde aktardım.

Söz konusu açıklamamda dile getirdiğim hususların arkasında olduğumu açıkça ifade ettim. Kamu kaynaklarını kişisel menfaatleri doğrultusunda kullanan, sebepsiz zenginleştiği tespit edilen her kim olursa olsun, bu durumun hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi vurguladım.

Hiç kimsenin, bu milletin emeğiyle oluşan kamu kaynaklarını kendi çıkarları için kullanma hakkı yoktur. Bu konudaki mücadelem, hukuk ve adalet sınırları içerisinde kararlılıkla devam edecektir. Yargı yoluyla bizi sindirmelerine, bizi korkutmalarına boyun eğmeyeceğiz."