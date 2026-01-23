AKP'li başkan bayrak asacakken hastanelik oldu

Yayınlanma:
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Nusaybin’de Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki göstermek amacıyla kentin sembolü olan tarihi saat kulesine bayrak asmak istediği sırada kaza geçirdi. Kulenin dar geçidinden geçerken başını eşiğe çarpan Aşgın, hastanelik oldu.

Mardin’deki bayrak provokasyonuna tepki olarak ekibiyle birlikte tarihi kuleye çıkan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, en üst basamaklardaki küçük ahşap kapıdan geçmeye çalışırken başını sert bir şekilde eşiğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafası kanama başlayan Aşgın bayrak asma işlemini bıraktı. Aşgın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Türk bayrağına hakaret eden kişiye tutuklama talebiTürk bayrağına hakaret eden kişiye tutuklama talebi

"KÜT SESİYLE İRKİLDİK"

Hastanede kafasına dikiş atılan ve kısa süreli tedavinin ardından taburcu edilen Başkan Aşgın, olayın yaşandığı saat kulesi önüne giderek süreci anlattı. 7 yıllık görev süresince kuleye ilk kez çıktığını belirten Aşgın, şu ifadeleri kullandı:

"Bayrağımıza yapılan saldırı büyük bir kızgınlık, büyük bir hınç, büyük bir öfkeye yol açtı. 7 yıllık belediye başkanıyım, 52 yaşındayım. Bugüne kadar bu Saat Kulesi'ne çıkmamıştım açıkçası. Kimse denemesin ama çok güzel içerisi... En son basamağa kadar hızlı bir şekilde çıktık. En son basamakta küçük bir ahşap kapı var. Üzerinde de bir eşik var. Ahşap aslında. Keskin bir köşesi var. O an bir küt sesiyle irkildik. Kanama başlayınca arkadaşlar 'Başkanım uygun olmaz, inersek daha doğru olur' dedi. Sağolsun arkadaşlarımız taktı. Hastaneye gittik, kafamın üzerindeki çiziğe işlem yaptılar. Hemen işimin başına döndüm ve devam ettim"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

