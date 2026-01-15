AKP'den istifa haberi Erdoğan'ın memleketinden geldi

AKP'den istifa haberi Erdoğan'ın memleketinden geldi
Yayınlanma:
Siyasilerin istifaları, gündem maddeleri arasındaki yerini korurken AKP'den istifa haberi Erdoğan'ın memleketinden geldi. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde kaçak bungalov yaptırmaktan 3 ay hapis cezası alan AKP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Adem Serin, görevinden ve partisinden istifa etti.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında bulunan Fırtına Vadisi ve Ayder Yaylası’nda imara aykırı olarak yapılan çok sayıdaki kaçak bungalov kamuoyunun gündeminde yer alıyordu. Yaklaşık iki yıl önce de dönemin AKP'li bakanları ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bölgede kaçak yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıklamıştı.

2025 yılının son aylarında da bölgede 180 kaçak bungalov için yıkım kararı alınırken kaçak yapı sahibi AKP Çamlıhemşin İlçe Başkanı Adem Serin 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Serin aldığı cezanın ardından kararını verdi.

AKP'DEN İSTİFA HABERİ ERDOĞAN'IN MEMLEKETİNDEN GELDİ

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, kaçak bungalov yaptırdığı gerekçesiyle 3 ay hapis cezası alan AKP'li Adem Serin, cezasının kesinleşmesinin ardından görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti.

akpden-istifa-haberi-erdoganin-memleketinden-geldi.png

Edinilen bilgilere göre Serin’in, kesinleşen cezası kapsamında hafta içinde adli mercilere teslim olarak infaz sürecini başlatacağı öğrenildi.

akpden-istifa-haberi-erdoganin-memleketinden-geldi-3.jpg

Serin’in istifasının ardından AKP Çamlıhemşin İlçe Başkanlığı için yeni bir atama sürecinin başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda, iki ismin genel merkez tarafından değerlendirilmek üzere Ankara’ya çağrıldığı ifade edildi.

MHP'de süreç istifası! Zehir zemberek sözlerle ayrıldılarMHP'de süreç istifası! Zehir zemberek sözlerle ayrıldılar

FIRTINA VADİSİ VE AYDER YAYLASI’NDAKİ KAÇAK YAPI YIKIMARI ERTELENDİ

Öte yandan Çamlıhemşin ilçe sınırlarında bulunan Fırtına Vadisi ve Ayder Yaylası’nda imara aykırı şekilde inşa edilen çok sayıda kaçak bungalov uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Yaklaşık iki yıl önce dönemin AKP’li bakanları ile Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bölgede kaçak yapılarla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını açıklamıştı.

akpden-istifa-haberi-erdoganin-memleketinden-geldi-2.png

2025 yılının son aylarında ise bölgede 180 kaçak bungalov için yıkım kararı alındı. Karara tepki gösteren bazı yurttaşların, yapılarını kendi imkânlarıyla yıktığı bildirildi.

akpden-istifa-haberi-erdoganin-memleketinden-geldi-2.jpg

Rize İl Özel İdaresi, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırlarında yer alan Fırtına Vadisi’nde izinsiz ve taşkın riski taşıyan yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 77 kaçak yapının kaldırıldığını açıklamıştı.

Ancak kamuoyundan gelen tepkilerin ardından AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, bölgede planlanan yıkım çalışmalarının bir süreliğine ertelendiğini duyurmuştu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Türkiye
Polise mobbing isyan ettirdi! Ali Yerlikaya'dan yanıt istedi
Polise mobbing isyan ettirdi! Ali Yerlikaya'dan yanıt istedi
CHP'li Karasu’dan iktidara 'fitre' hesabı: Emekliyi de asgari ücretliyi de fitreye muhtaç ettiniz
CHP'li Karasu’dan iktidara 'fitre' hesabı: Emekliyi de asgari ücretliyi de fitreye muhtaç ettiniz
Hakan Çakır cinayetinin duruşmasında vicdanları kanatan slogan! Salon gerildi
Hakan Çakır cinayetinin duruşmasında vicdanları kanatan slogan! Salon gerildi