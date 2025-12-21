AKP'de 'Hakan Fidan' çatlağı! 'Görevden alınır' çıkışına cevap Şamil Tayyar'dan geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG Şam yönetimiyle entegrasyon sürecine ilişkin açıklamaları siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Fidan'ın açıklamaları DEM Parti kanadından tepki görürken, iktidar partisinin önde gelen isimleri arasında da görüş ayrılıklarına neden oldu.

ÇANDAR: MİLYONLARCA KÜRT'ÜN KALBİNİ KIRIYOR

Tartışmalar, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar'ın Fidan'a yönelik eleştirileriyle alevlendi. Çandar, Fidan'ın kullandığı dilin "tehdit dili" olduğunu savunarak, bu üslubun toplumsal rızayı zedelediğini öne sürdü. Çandar, "Sayın Dışişleri Bakanının yaptığı imalar, üstü kapalı tehditler Türkiye'de ve Suriye'de, her yerde milyonlarca Kürt'ün kalbini kırıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hep beraber yazmaya başlayacağız' dediği destanın yazılmasını imkânsız hâle getiriyor" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ ENSARİOĞLU'NDAN FİDAN'A "SERT" GÖNDERME

Çandar'ın bu çıkışının ardından en dikkat çekici açıklama ise AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan geldi. Rudaw'a konuşan Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın açıklamalarında Suriye politikasına dair bazı sertliklerin bulunduğunu ve "dönemin ruhunu tam yansıtmayan" ifadeler kullanıldığını belirtti.

Ensarioğlu, başkanlık sistemine vurgu yaparak Fidan'ın tavrının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle çelişmesi durumunda yaşanacakları şu sözlerle tarif etti:

"Bizim başkanlık sistemimizde politika belirleyici olan irade, Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Cumhurbaşkanı'nın iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır. Türkiye'nin böylesine önemli meselelerinde, sıfatı ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı'nın iradesinin üstünde bir irade olamaz ve kimse buna karşı bir irade ortaya koyamaz."

Ensarioğlu, Fidan'ın açıklamalarındaki sertliğin kendi şahsi görüşü olduğunu belirterek, "Neticede nihai politikayı Cumhurbaşkanı belirler ve son sözü o söyler" dedi.

ŞAMİL TAYYAR DEVREYE GİRDİ: AYAR VERİLECEKSE ADRES FİDAN DEĞİL

Ensarioğlu'nun bu çıkışı "AKP içinde Fidan rahatsızlığı mı var?" sorusunu akıllara getirirken, partinin etkili isimlerinden Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmaya farklı bir boyut getirdi.

Tayyar, DEM Parti'nin taleplerini "Sevr Anlaşması benzeri bir teklif" olarak nitelendirerek, partinin yerel özerklik istediğini, anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açtığını ve YPG ile işbirliği çağrısı yaptığını savundu.

Fidan'ın devletin hassasiyetlerini dile getirdiği için saldırıya uğradığını belirten Tayyar, Ensarioğlu'nun aksine Erdoğan ve Fidan arasında tam bir uyum olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Altını çizeyim, Cumhurbaşkanımız ve Fidan arasında bu konuda görüş ayrılığı yok. Bu tavır, hem AK Parti hem MHP’nin çözüm raporunda aynen korunuyor. Onun için iki rapordan da rahatsızlar, öfkelerini Fidan’dan çıkarıyorlar."

"TÜRKİYE'YE YUGOSLAVYA MUAMELESİ YAPMAYIN"

Tayyar açıklamasında DEM Parti'ye sert eleştiriler yönelterek, "DEM/PKK ve işbirlikçileri, kardeşlik hukuku ve toplumsal huzuru istiyorlarsa; Türkiye’ye Yugoslavya muamelesi yapmaktan vazgeçmeleri, toplumun sinir uçları ve devletin kuruluş değerleriyle oynamamaları gerekir. Hele Öcalan’ın köhnemiş ideolojik fantezilerini, yeni devletin inşası gibi sunmasınlar" dedi.

Tayyar sözlerini, parti içindeki çatlak seslere de mesaj niteliğinde olan şu cümleyle bitirdi:

"Eğer, bir ayara ihtiyaç varsa, o Fidan değil süreci sabote eden DEM’dir."