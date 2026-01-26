AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye ve PKK açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'de devam eden "terörsüz Türkiye süreci" başta olmak üzere çeşitli değerlendirmelerde bulunan Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusundaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çelik; Türkiye’nin huzuru ile terörsüz bölge idealinin iç içe, kol kola ve birbiriyle ayrılmaz bir bütünlüğe sahip iki kavram olduğunu ifade etti.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeden ayrılamaz, terörsüz bölge kavramı da terörsüz Türkiye kavramından ayrı düşünülemez. Zaman zaman bu iki kavramın ayrı ayrı değerlendirilmeye çalışıldığını, aradaki bağın koparılmak istendiğini görüyoruz ancak bu bağı koparmaya çalışanların yerine neyi koymaya çalıştıklarına baktığımızda, terör örgütlerini meşrulaştıran, mazur göstermeye çalışan ve terör örgütlerinin sözde kazanımları olarak ifade edilen, aslında terör organizasyonlarının kurduğu diktatöryal vesayetleri kazanım gibi sunan yaklaşımların olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bütün bu süreç, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge kavramlarının ne kadar zamanlı, ne kadar doğru ve dünyanın içinden geçtiği bu dönemde ne kadar stratejik bir adım olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu nedenle hem MKYK’mız hem de partimizin tüm organları açısından en hassasiyetle takip edilen konuların başında bu mesele gelmektedir."

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Bu kapsamda Suriye’deki gündemin önemli olduğunu belirten Çelik; terör örgütlerinin alan kapatma, bazı bölgelerde diktatöryal vesayetler kurma ve terörist faaliyetlerini sürdürme gayretlerine yönelik uyarıları sık sık dile getirdiklerini ifade ederek açıklamasına şöyle devam etti:

"Burada da, Suriye’de herkesin kazandığı “tek Suriye, tek ordu” ilkesine bağlılık çerçevesinde tüm etnik, mezhepsel ve dini grupların haklarının garanti altına alındığı bir modelin ve iradenin ortaya çıkması gerektiğini ifade ediyoruz. Gerçekten kastımız, Esad döneminin zulmünden, inkâr ve asimilasyon politikalarından sonra bütün Suriyelilerin Suriye’nin inşasına özne olarak katılması, kimsenin dışlanmaması gerektiğidir. Türkmen, Arap, Kürt kardeşlerimiz, Müslümanlar, Hristiyanlar ile Şii, Sünni, Alevi, Nusayri, Dürzi başta olmak üzere saydığımız ve sayamadığımız tüm mezhep ve etnik grupların tek ve onurlu bir Suriye’nin eşit parçaları olarak ülkenin geleceğinde söz sahibi olması gerektiğini defalarca ifade ettik ve irademizin bu yönde olduğunu açıkça ortaya koyduk."

"PKK TÜM UZANTILARINI FESHETMELİ"

Suriye'de IŞİD'le olan mücadelenin kesintisiz şekilde sürmesi gerektiğini söyleyen Çelik, esas olanın IŞİD'in kendisine hiçbir şekilde alan bulmaması olduğunu ifade etti.

Suriye'de hiçbir terör örgütünün olmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, bu konuda uyarıları da sıklıkla dile getirdiklerini söyledi. Çelik, bu kapsamda PKK'nın da tüm uzantılarını feshetmesi gerektiğini belirtti.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede iki hususta net cümleler kurduk ve izahını da yaptık. Birincisi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci kapsamında PKK’nın tüm şube, uzantı ve illegal yapılanmalarıyla kendisini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğini, buna Suriye, Irak, İran yapılanmaları ile Avrupa’daki illegal yapılanmaların da dâhil olduğunu açıkça ifade ettik. Bunun devamı olarak, bu sürecin farklı yöntemlerle ilerleyebileceğini, Irak’taki yöntemin farklı, Suriye’deki yöntemin farklı olabileceğini dile getirdik. Suriye açısından bizim önemsediğimiz, hem kan dökülmemesi, hem Suriye’deki Kürt kardeşlerimizin haklarının garanti altına alınması ve terörün vesayetinden kurtulması, hem de Suriye’nin birlik ve bütünlüğüne zarar veren terör ve asimetrik silahlı grupların ortadan kalkması, ancak bunun Suriye’nin bir parçası olarak gerçekleşmesidir. Bu bakımdan 10 Mart Mutabakatı’nın önemini özellikle vurguladık."

10 MART MUTABAKATI

10 Mart Mutabakatı'nın esasında sade bir yöntem içerdiğine dikkat çeken Çelik, SDG’nin içindeki Suriyeli olmayan PKK unsurlarından arındığı ve terör faaliyetlerinden vazgeçtiği takdirde, SDG unsurlarının bireysel olarak Suriye ordusunun bir parçası hâline gelmesi ve tek Suriye ilkesi çerçevesinde bu entegrasyona yönelmesi durumunda, bu sürecin çatışmasız şekilde çözülebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günün sonunda havalimanlarının, gümrük kapılarının ve enerji bölgelerinin Suriye devletine devri de Suriye’nin kuzeyinde bir terör devletçiği kurmak isteyenlerin bu yanlış yaklaşımdan vazgeçtiğinin somut göstergesi olacaktı. Bu konuda da sürekli olarak şunu ifade ettik: Tek Suriye, tek ordu ilkesine aykırı bir tutum almanın hem Türkiye açısından bir millî güvenlik sorunu ve tehdidi olduğu, hem de Suriye açısından bir millî güvenlik sorunu ve tehdidi teşkil ettiği noktasında Türkiye ile Suriye’nin ortak düşündüğünü vurguladık. Ayrıca önemsediğimiz bir diğer husus, Esad rejimi döneminde kimlikleri ve varlıkları yok sayılmış Kürt, Türkmen ve diğer unsurların kimlik ve kültürlerinin garanti altına alınmasıdır. Bu çerçevede daha önce de ifade ettiğim gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız, Esad henüz katliamlara başlamadan önce rejimle yapılan görüşmelerde, başbakan olduğu dönemde, Suriye’deki Kürtlere kimlik haklarının verilmesini, insan hakları konusunda eksiklik bırakılmamasını ve vatandaşlık haklarından eşit şekilde yararlanmalarını özellikle vurgulamıştır. Bizler bu toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hususları Esad’a ve heyetine defalarca bizzat söylediğine tanıklık ettik, hatta o dönemde bugün bu konularda çok konuşan ve yanlış değerlendirmeler yapan bazı siyasi partilerin gündeminde Suriye Kürtleri meselesi dahi bulunmuyordu."

"TÜRKİYE’Yİ ZİYARET ETMELERİNDE BU AÇIDAN BİR MAHSUR OLMAZ"

"Suriye’deki devrimden sonra da bu hassasiyetlerimizi sürdürdük ve burada tek bir Suriye’nin, tek bir Suriye iradesinin ortaya çıkması, Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizin ortak bir irade ile kendi ülkelerine ve devletlerine eşit özne olarak katılmalarının sağlanması gerektiğini ifade ettik. Hatta biliyorsunuz, geçenlerde sizlerden biri bana SDG’nin Türkiye’yi ziyaret etmesi gerektiğine dair bazı siyasetçilerin açıklamalarıyla ilgili değerlendirmemi sormuştu. O zaman da şunu söylemiştim: Bahsettiğimiz şekilde Suriyeli olmayan PKK unsurlarından arınırlar, terörist faaliyetlerden vazgeçerler ve Suriye ordusuna entegre olurlar, daha sonra siyasi parti olarak yollarına devam eder, mecliste ve hükümette yerlerini alırlarsa, elbette Türkiye’yi ziyaret etmelerinde bu açıdan bir mahsur olmaz. Biz bölgedeki bütün partilerle görüşüyoruz ama bunu meşru zeminde yapıyoruz diye açık ve net bir şekilde ifade etmiştim."

"ŞARA TARAFINDAN YAYIMLANAN KARARNAME SEVİNDİRİCİ"

"Bütün bu çerçeveye baktığımızda, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara tarafından yayımlanan ve Suriye’deki Kürt kardeşlerimizin haklarını, kimliklerini garanti altına alan kararnamenin son derece sevindirici olduğunu belirtmek isterim. Kararname tam olarak okunduğunda, Suriye Kürtlerinin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğu, dillerinin ve kültürlerinin güvence altına alındığı açıkça görülmektedir. Bazıları bu kararnameyi küçümsemeye çalışsa da unutulmamalıdır ki Esad rejiminin özellikle inkâr ve yok sayma politikaları dikkate alındığında, Kürt kardeşlerimizin orada nüfus cüzdanı dahi yoktu. Bugün bunun devlet düzeyinde bir kararnameyle garanti altına alınması ortaya konan irade beyanı açısından hem sevindirici hem de son derece önemlidir.

SDG 10 MART MUTABAKATI’NA UYMADI