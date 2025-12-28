AKOM’dan İstanbullulara yılbaşı öncesi kritik uyarı: Fırtına ve yağış başlıyor

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika uyarısı İBB AKOM’dan geldi. Paylaşılan 28 Aralık 2025 tarihli rapora göre; İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve iç bölgeleri, İzlanda kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.

İZLANDA SOĞUĞU VE FIRTINA UYARISI

AKOM verilerine göre; hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgârın "Karayel" yönünden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli fırtına şeklinde (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Fırtınayla beraber aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bugün (Pazar) sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan gün, öğle saatlerinden itibaren yerini yağışlı bir havaya bırakacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK? (31 ARALIK - 1 OCAK)

Vatandaşların en çok merak ettiği "Yılbaşında hava nasıl olacak?" sorusu da AKOM'un raporuyla yanıt buldu. Yılbaşı planı yapan İstanbulluları soğuk ve yağışlı bir hava bekliyor.

31 Aralık Çarşamba (Yılbaşı Günü): Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz en yüksek 5°C olurken, gece saatlerinde 0°C’ye kadar düşecek.

1 Ocak Perşembe (Yılın İlk Günü): Yeni yılın ilk gününde hava daha da soğuyacak. Çok bulutlu ve yerel yağmurlu geçmesi beklenen günde termometreler gece saatlerinde -1°C’yi (eksi bir) gösterecek.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

AKOM tarafından paylaşılan verilere göre önümüzdeki günlerde İstanbul hava durumu şöyle şekillenecek:

29 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 2°C - Max: 7°C)

30 Aralık Salı: Yağmurlu. Metrekareye 10-20 kg yağış düşmesi bekleniyor. (Min: 5°C - Max: 12°C)

31 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu, sabah yağmurlu. (Min: 0°C - Max: 5°C)

1 Ocak Perşembe: Çok bulutlu, yerel yağmurlu. (Min: -1°C - Max: 5°C)

2 Ocak Cuma: Parçalı ve çok bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 3°C - Max: 8°C)

3 Ocak Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu. (Min: 6°C - Max: 14°C)

Yetkililer, beklenen kuvvetli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.