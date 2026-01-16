AKOM'dan İstanbul'a hafta sonu uyarısı!

AKOM'dan İstanbul'a hafta sonu uyarısı!
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonunda etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla düşüşe geçeceği, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra ise kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, cumartesiden itibaren pazara kadar kuzey yönlerden yer yer saatte 20 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışı geliyor: Bakanlık sarı kod vererek 13 ili açıkladıKuvvetli kar yağışı geliyor: Bakanlık sarı kod vererek 13 ili açıkladı

Cumartesi günü bölgede beklenen aralıklı ve yerel yağışların pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

akom.jpg

YAĞIŞLAR NE ZAMAN ETKİSİNİ KAYBEDECEK?

Pazar akşamından sonra sıcaklıkların 2 derece ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği öngörülüyor.

Yağışların pazartesi günü akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Pazar gecesi ile pazartesi sabahı olası soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz yolu ulaşımında aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak:AA

