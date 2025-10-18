Akaryakıt tankerine çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Batı Çevreyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Gürsoy yönetimindeki 06 BR 7156 plakalı kamyon, ışıklarda bekleyen Ali Tutma’nın kullandığı 63 ABA 968 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, hasar alan tankerin içindeki yakıt yola aktı.

OLAY YERNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, kamyonda sıkışan Yasin Gürsoy’un öldüğünü belirledi. Gürsoy’un cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ALEV ALMA RİSKİ PANİK YARATTI

Öte yandan polis ve itfaiye ekipleri de yola dökülen yakıtın alev alma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak yoldan geçen sürücüleri sigara içmemeleri konusunda uyardı. Yakıt, itfaiye ve karayolları ekipleri tarafından temizlenerek olası bir tehlikenin önüne geçildi.