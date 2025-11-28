Akaryakıt istasyonu çalışanını yumrukladı

Yayınlanma:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanı M.E.S. ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışan G.Ö., çalışana kafa atıp yumrukladı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, 26 Kasım günü saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre G.Ö., bilinmeyen bir nedenle akaryakıt istasyonu görevlisi M.E.S.'ye kafa attı.

akaryakit-istasyonu-calisanina-kafa-ati.jpg

SALDIRGAN ÇALIŞANI YUMRUKLADI

G.Ö. ardından M.E.S.'yi yumrukladı, durumu fark eden akaryakıt istasyonundaki diğer çalışan araya girdi. G.Ö.'nün arkadaşının da dahil olması ile saldırgan, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kağıthane'de korkunç cinayet: 'Küfürleşme' tartışmasında kan aktıKağıthane'de korkunç cinayet: 'Küfürleşme' tartışmasında kan aktı

Daha sonra G.Ö. tekrar M.E.S.'ye yöneldi. M.E.S. de koşarak akaryakıt istasyonun dışına çıktı.

istasyon-calisanina-kafa-atti.jpg

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sonrası polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

