Akaryakıt istasyonu çalışanını yumrukladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, 26 Kasım günü saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre G.Ö., bilinmeyen bir nedenle akaryakıt istasyonu görevlisi M.E.S.'ye kafa attı.

SALDIRGAN ÇALIŞANI YUMRUKLADI

G.Ö. ardından M.E.S.'yi yumrukladı, durumu fark eden akaryakıt istasyonundaki diğer çalışan araya girdi. G.Ö.'nün arkadaşının da dahil olması ile saldırgan, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Daha sonra G.Ö. tekrar M.E.S.'ye yöneldi. M.E.S. de koşarak akaryakıt istasyonun dışına çıktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sonrası polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.