Ailesini öldürmekle suçlanan doktor kendini astı

Yayınlanma:
Samsun Bafra'da kontrolden çıkarak Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde bulunan Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmiş otomobili kullanan Dr. Serdar Kıyak yaralı kurtulmuştu. Gülşah Kahraman'ın eşi tarafından tehdit edildiğine dair gönderdiği mesajlar nedeni ile eşini ve çocuğunu öldürmekle suçlanan doktor kendini astı.

Samsun'un Bafra ilçesi Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü meydana gelen olayda Dr. Serdar Kıyak yönetimindeki otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Kıyak’ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğulları Alperen (3) boğularak hayatını kaybetti.

ailesini-oldurmekle-suclanan-doktor-kendini-asti-4.jpg

Araçtan çıkan Doktor Serdar Kıyak ise yaralandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine ‘Beni tehdit ediyor’ mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, ‘Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

ailesini-oldurmekle-suclanan-doktor-kendini-asti-2.jpg

EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN DOKTOR KENDİNİ ASTI

Dr. Serdar Kıyak’ın tutuklu bulunduğu Bafra Kapalı Cezaevi’nde koğuşta kendini asmaya çalıştığı, cezaevi görevlilerinin durumu fark edip müdahalede bulunduğu belirtildi.

ailesini-oldurmekle-suclanan-doktor-kendini-asti-3.jpg

Kıyak, yapılan ilk müdahale sonrası hayata döndürüldü. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kıyak, burada yapılan müdahalenin ardından psikiyatri muayenesinden geçirildi.

Kıyak, tedbir amacıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

