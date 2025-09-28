Ahmet Davutoğlu: Deprem gerçeğini görerek gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden almalıyız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.59'da Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 8,46 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem İstanbul dahil birçok kentte hissedildi.

AHMET DAVUTOĞLU'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya Simav’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Deprem gerçeğini görerek gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden almalıyız! Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.