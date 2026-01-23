Adana'nın en işlek köprüsü kapanıyor

Yayınlanma:
Adana’nın ulaşım ağında kilit rol oynayan Kasım Gülek Köprüsü, Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı projesi kapsamında yıkılıyor. 1 Şubat 2026 itibarıyla başlayacak olan bu süreçte köprünün yerine yeni alt geçitler inşa edilecek.

Adana'nın Seyhan ilçesinde Baraj Caddesi ile Gazipaşa Bulvarı’nı birbirine bağlayan köprü, motorlu taşıt trafiğine kapatılacak. UKOME toplantısında alınan karara göre, ulaşım kısıtlamasının 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam etmesi planlanıyor. Yaklaşık 11 ay sürecek olan bu çalışma boyunca kent trafiğinde köklü değişiklikler yaşanacak.

Meteoroloji uyarıları peş peşe dizdi: 23 il için kuvvetli kar yağışını açıkladıMeteoroloji uyarıları peş peşe dizdi: 23 il için kuvvetli kar yağışını açıkladı

DEMİRYOLU GÜVENLİĞİ İÇİN YIKIM KARARI

Projenin yüklenicisi olan firma, mevcut köprünün demiryolu hattının güvenliği ve projenin teknik bütünlüğü açısından kaldırılmasının zorunlu olduğunu bildirdi. UKOME tarafından oy birliğiyle kabul edilen projede, yıkılan köprünün yerine modern alt geçit sistemleri kurularak trafik akışının gelecekte daha hızlı sağlanması hedefleniyor.

BELEDİYE KANADINDAN SÜREYE TEPKİ

Kapanma kararının süresi, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde tartışmalara neden oldu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer’in, 10 ayı aşkın sürecek olan kapatma kararına, kent içi trafik yükünün artacağı gerekçesiyle tepki gösterdiği öğrenildi. Geçer’in, inşaat süresinin kısaltılması ve vatandaşların mağduriyetini önleyecek ek önlemlerin alınması gerektiğini belirttiği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

