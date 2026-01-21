Zeydan Karalar’sız 200 gün! Adana meydana iniyor

Zeydan Karalar’sız 200 gün! Adana meydana iniyor
Yayınlanma:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun 200. gününde, kentte geniş katılımlı bir "adalet ve dayanışma" mitingi düzenlenecek. 24 Ocak'ta Taş Bina önünde yapılacak buluşma için "Adana, Adana gibi Başkan'ını bekliyor" çağrısı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluğunun 200'üncü gününde Adanalılar, iradelerine sahip çıkmak ve destek mesajı vermek üzere bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Karalar'ın tutukluluğunun 200. günü olan 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te, Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde miting düzenlenecek.

"200 gündür sen orada Adana bir arada" sloganıyla duyurulan etkinlikte, Adanalıların özgür iradesiyle iki kez seçtiği Başkan Karalar'a duyulan özlem ve adalet talebi dile getirilecek.

Daha önce Karalar'ın gözaltı sürecinin 150. gününde de bir buluşma gerçekleştirilmişti. Organizasyon komitesi, 24 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek mitingin, önceki buluşmalara kıyasla çok daha geniş bir katılıma sahne olmasını beklediklerini ifade etti.

Zeydan Karalar'ın tutuklu kalmasına gerekçe gösterilen hususlar dosyada yok! Avukatları mahkemeden istediZeydan Karalar'ın tutuklu kalmasına gerekçe gösterilen hususlar dosyada yok! Avukatları mahkemeden istedi

"ADANA, ADANA GİBİ BAŞKANINI BEKLİYOR"

Belediye önünde gerçekleştirilecek "dayanışma ve özgürlük birlikteliği" için yapılan çağrıda, "Adanalı, özgür iradesiyle iki kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiği Zeydan Karalar'ı çok özledi. Adana, Adana gibi Başkan'ını bekliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
Türkiye
Son Dakika | Boğaz'daki cansız beden Rus yüzücünün çıktı
Son Dakika | Boğaz'daki cansız beden Rus yüzücünün çıktı
Huzur Giyim'in veliahtı ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi
Huzur Giyim'in veliahtı ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi
ASKİ açıkladı! Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum
ASKİ açıkladı! Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum