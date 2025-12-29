Adana'da merdiven altı muayenelere baskın: Binlerce kaçak ilaç ele geçirildi

Adana’nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, yasa dışı yollarla tıbbi müdahalede bulundukları tespit edilen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Baskın yapılan evlerde adeta küçük birer hastane kapasitesinde binlerce ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, halk sağlığını tehdit eden "merdiven altı" tıbbi uygulamalara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, merkez ilçeler Seyhan ve Yüreğir’de iki farklı ikametin, yetkisiz kişilerce yasa dışı muayenehane ve müdahale odası olarak kullanıldığı saptandı.

BİNLERCE İLAÇ VE TIBBİ MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, yaptıkları aramalarda geniş çaplı bir tıbbi envanterle karşılaştı. Operasyon kapsamında 4 bin 655 adet çeşitli türlerde ilaç, 1.470 adet cerrahi ve tıbbi cihaz ele geçirildi.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İkametlere gelen kişilere tıbbi yetkileri olmaksızın müdahale ettikleri öne sürülen 3 şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlılar hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

