Adana'da ev yangını: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, bir evde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbarıyla üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne A.G. ile kızı E.G. evden tahliye edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan anne ve kız, ardından ambualnsla hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da yangından dönen itfaiye aracı kaza yaptı

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.