Adana'da asansöre idrarını yapan hırsız damdaki kuşları çaldı!
Yayınlanma:
Adana'da girdiği apartmanın asansörüne idrarını yapan hırsız, hobi amaçlı beslenen kuşları çaldı. Başında kask olan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde başında kask ile bir apartmana giren kimliği belirsiz kişi, asansöre idrarını yaptıktan sonra damdaki kuşları çaldı.
ÖNCE ASANSÖRE İDRARINI YAPTI
1 Ocak’ta Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen başında motosiklet kaskı bulanan şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı.
Hırsızlık kanlı bitti: Camı kırarken elini kesen şüpheli yakalandı
SONRA DAMDAKİ KUŞLARI ÇALDI
Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız’ın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı.
O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak:DHA