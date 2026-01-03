Adana'da asansöre idrarını yapan hırsız damdaki kuşları çaldı!

Adana'da asansöre idrarını yapan hırsız damdaki kuşları çaldı!
Yayınlanma:
Adana'da girdiği apartmanın asansörüne idrarını yapan hırsız, hobi amaçlı beslenen kuşları çaldı. Başında kask olan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde başında kask ile bir apartmana giren kimliği belirsiz kişi, asansöre idrarını yaptıktan sonra damdaki kuşları çaldı.

ÖNCE ASANSÖRE İDRARINI YAPTI

1 Ocak’ta Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen başında motosiklet kaskı bulanan şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı.

kaskla-apartmana-giren-supheli-idrarini-1096890-325593.jpg

Hırsızlık kanlı bitti: Camı kırarken elini kesen şüpheli yakalandıHırsızlık kanlı bitti: Camı kırarken elini kesen şüpheli yakalandı

SONRA DAMDAKİ KUŞLARI ÇALDI

Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız’ın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı.

kaskla-apartmana-giren-supheli-idrarini-1096892-325593.jpg

O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Türkiye
Cumhurbaşkanı Başdanışman Uçum: Maduro olayı uluslararası hukukun tamamen sıfırlandığını ortaya koydu
Cumhurbaşkanı Başdanışman Uçum: Maduro olayı uluslararası hukukun tamamen sıfırlandığını ortaya koydu
Bursa'da kuvvetli lodos kabusu yaşattı! Evlerin çatıları uçtu
Bursa'da kuvvetli lodos kabusu yaşattı! Evlerin çatıları uçtu