Adana'da 2 bin 968 çiftçiye 29 ton dağıtıldı!

Yayınlanma:
Adana'da "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 2 bin 968 çiftçiye 29 ton yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulunuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Denizli Valiliğine atanan Vali Yavuz Selim Köşger, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tohum dağıtım töreninde, devletin tarımsal üretimi artırma konusunda çiftçilere her türlü desteği sağladığını söyledi.

iftci-6.jpg

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Köşger, şöyle konuştu:

"Tarım çok önemli, hayati bir sektördür. Su, hava ve gıda olmadan hayata devam edilemez dolayısıyla tarım yaşamsal öneme sahiptir. Savaşta da barışta da vazgeçilmez olan gıdadır. Dağıtacağımız ayçiçeği tohumları, verimi yüksek, su ihtiyacı az olan ve ülkemizde ithal ikamesini karşılayarak döviz tasarrufu sağlayacak bir alana yönelik yatırımdır. Adana her anlamda çok bereketli bir şehirdir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde Adana'da 60 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleşeceğini belirtti.

iftciiiiii.jpg

Çiftçinin feryadı bu kez Osmaniye’den duyuldu: Böyle giderse bizi toprağa gömerlerÇiftçinin feryadı bu kez Osmaniye’den duyuldu: Böyle giderse bizi toprağa gömerler

"2024'TE TÜRKİYE SIRALAMASINDA 2. SIRADA YER ALIYORDUK"

Yağlık ayçiçeğinin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Bayazıt, "2024 yılında 738 bin dekar alanda ekim yapmış ve toplam 203 bin tonluk bir üretim gerçekleştirmişiz. Bu da ülkemiz üretiminin yüzde 11'ini Adana'dan sağladığımızı göstermektedir. 2024'te Türkiye sıralamasında 2. sırada yer alıyorduk. 2025 yılında bir miktar gerileme olmuş, ekiliş alanı 717 bin dekara düşmüş ve 160 bin tonluk bir üretim gerçekleştirmişiz. Amacımız, bu ekiliş alanını ve üretimimizi artırmaktır." diye konuştu.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de bu tarz projelerin tarımın devamlılığı için faydalı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere teslim edildi.

