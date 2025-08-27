Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri başkanı belli oldu

22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine bu yıl başkanlık edecek isim belli oldu. Jüri başkanı usta yönetmen, senarist ve yazar Ümit Ünal oldu.

Sinemaya senarist olarak giriş yapan Ünal, 1986 yılında Halit Refiğ imzalı "Teyzem" ile dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Milyarder" (1986), "Hayallerim, Aşkım ve Sen" (1987), "Arkadaşım Şeytan" (1988) ve "Berlin in Berlin" (1992) gibi yapımları kaleme aldı. "Amerikan Güzeli" (1993), "Aşkın Alfabesi" (1996), "Kuyruk" (2001) ve "Işık Gölge Oyunları" (2012) adlı öykü ve romanlara da imza attı.

Kamera arkasına geçtiği ilk uzun metraj filmi "9" (2001), İstanbul Film Festivali’nde En İyi Türk Filmi seçildi ve 2003 yılında Yabancı Film Oscar’ı için Türkiye’nin adayı oldu. Senaryosunu yazdığı ve dört yönetmenle birlikte yönettiği "Anlat İstanbul" (2004), Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Kurgu ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazandı.

2008’de Adana Altın Koza’dan En İyi Senaryo, En İyi Kurgu ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini alan "Ara" ile auteur kimliğini pekiştiren Ünal, "Gölgesizler" (2008), "Kaptan Feza" (2009), "Ses" (2010 – Adana Altın Koza’da En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetmeni), "Nar" (2011) ve "Sofra Sırları" (2017) ile dikkat çekti.

2019’da İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film seçilen "Aşk, Büyü, vs." adlı filmiyle Ayvalık Film Festivali tarafından Yılın Yönetmeni seçilen Ümit Ünal, seyircisiyle en son, Antalya’da En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan "Evcilik" (2024) adlı filmiyle buluştu.