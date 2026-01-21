Adalet Bakanı Tunç'tan Kartalkaya açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin devam eden yargı süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP TBMM grup toplantısına katıldı. Bakan Tunç, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bolu’nun Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Oteli’nde 21 Ocak 2025 gecesi çıkan yangında 34’ü çocuk 78 kişi yaşamını yitirdiği, 133 kişi yaralandığı faciaya ilişkin devam eden yargı süreci hakkında açıklamalarda bulunan Tunç, olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin sürecin ilerlediğini belirtti. İlgili bakanlıklar tarafından soruşturma izinlerinin verildiğini açıklayan Tunç, "Şu anda kamu görevlilerinin soruşturması ile ilgili süreç devam ediyor. Soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendiğinde yargı süreci başlayacak" dedi.

32 ŞÜPHELİ İÇİN İSTİNAF SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Davanın diğer sanıkları hakkındaki hukuki duruma da değinen Bakan Tunç, 32 şüpheli bakımından istinaf aşamasında olunduğunu hatırlattı. Bakan Tunç, "32 şüpheli bakımından da istinaf süreci devam ediyor. Biz bu dava sürecini yakından takip ediyoruz" dedi.

Acının yıl dönümünde Kartalkaya aileleri kayıplarını andı!Acının yıl dönümünde Kartalkaya aileleri kayıplarını andı!

Bakan Tunç bu ifadeleri kullandı:

"Kamu görevlileri bakımından da soruşturma izinleri ilgili bakanlıklar tarafından verildi ve bu izinler çerçevesinde de şu anda kamu görevlilerinin soruşturması ile ilgili süreç devam ediyor. Soruşturma tamamlandığında, iddianame düzenlendiğinde de o süreç devam edecek

Diğer şüpheliler bakımından, 32 şüpheli bakımından da istinaf süreci devam ediyor. Biz bu dava sürecini yakından takip ediyoruz

Sayın Cumhurbaşkanımız da olay anından itibaren bu konudaki kararlılığı hem Bolu’daki cenaze törenlerinde ifade etmişti. Ondan sonraki süreçte de zaman zaman kendilerini bilgilendirdik ve kamuoyunda da verilen kararların nasıl bir yankı uyandırdığını hepiniz de gördünüz. İstinaf süreci, belki sonra Yargıtay süreci devam edecek"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

