Ablasının eşyalarını almaya gitti: Eniştesi tarafından vuruldu!

Yayınlanma:
Bursa'da boşanma aşamasındaki aile içinde çıkan kavgada Fahrettin S. eniştesi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aile içinde çıkan kavgada Nurettin B., eniştesi 45 yaşındaki eniştesi Fahrettin S.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay akşam saat 19.00 civarında Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

tartistigi-kayinbiraderini-bacagindan-vu-1099785-326477.jpg

ABLASININ EŞYALARINI ALIRKEN TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre Fahrettin S., ablasının boşanma aşamasında olduğu eşi Nurefeddin B.’nin evine giderek ablası Nergiz B.'nin eşyalarını almak istedi.

Sokak ortasında eniştesini bacağından vurdu!Sokak ortasında eniştesini bacağından vurdu!

Fahrettin S. eşyaları toparladığı sırada eniştesi ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce ikili arasında arbede yaşandı.

tartistigi-kayinbiraderini-bacagindan-vu-1099782-326477.jpg

TABANCA İLE KAYINBİRADERİNİ VURDU

Arbede sırasında Nurefeddin B. evde bulunan tabanca ile Fahrettin S. sol bacağından vurdu.

Olay sırasında enişte de tekme ve yumduk darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol bacağına isabet eden mermi ile yaralanan Fahrettin S., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Darp sonucu yaralanan enişte ise polis ekiplerince özel bir hastaneye götürülerek, polis nezaretinde tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

