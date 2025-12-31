ABD Türkiye'deki 'Büyük depremi' biliyor mu? Ünlü deprem bilimci o 'uyarının' perde arkasını anlattı
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik deprem rehberi yayımlaması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Bektaş, “ABD’nin Türkiye’deki vatandaşlarını deprem konusunda uyarması tesadüf değil” diyerek şunları söyledi:
“Science dergisinde yayımlanan İstanbul deprem tehlikesi makalesi ve ardından New York Times haberi, bilimsel risk algısını küresel ölçekte yükseltti. Bu uyarı, ‘kesin deprem’ değil, artan risk algısının diplomatik yansımasıdır.”
ABD DEPREM REHBERİ YAYIMLADI
ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarının can güvenliğini korumak için sarsıntı öncesi, anı ve sonrasına yönelik bir rehber yayımladı. Rehberde, paniği önleyecek stratejik adımlar sıralandı. “Çök-Kapan-Tutun” yöntemi, sarsıntı sırasında yaralanmaları en aza indirmek için önerildi.
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İŞTE AMERİKALILARIN ÖNERİLERİ
Deprem anında içerideyseniz: Dışarı çıkmak güvenli değilse içeride kalın. Düşmemek için çömelin, başınızı ve ensenizi koruyun, sağlam bir mobilyanın altına girip tutunun.
Deprem anında dışarıdaysanız: Binalardan, elektrik direklerinden ve ağaçlardan uzak açık bir alana gidin. Araç kullanıyorsanız, üst geçitlerden uzak bir noktada durun.
Sonrasında: Artçılara hazırlıklı olun. Yerel yetkililerin açıklamalarına uyun. Asansör kullanmaktan kaçının, gaz kokusu alırsanız hemen ortamdan uzaklaşın.
Vatandaşlara, güncel uyarıları takip edebilmeleri için STEP (Smart Traveler Enrollment Program) adlı seyahat güvenliği sistemine kayıt yaptırmaları tavsiye edildi.