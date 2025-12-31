ABD Türkiye'deki 'Büyük depremi' biliyor mu? Ünlü deprem bilimci o 'uyarının' perde arkasını anlattı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik deprem rehberi yayımlaması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Bektaş, “ABD’nin Türkiye’deki vatandaşlarını deprem konusunda uyarması tesadüf değil” diyerek şunları söyledi:

“Science dergisinde yayımlanan İstanbul deprem tehlikesi makalesi ve ardından New York Times haberi, bilimsel risk algısını küresel ölçekte yükseltti. Bu uyarı, ‘kesin deprem’ değil, artan risk algısının diplomatik yansımasıdır.”

ABD DEPREM REHBERİ YAYIMLADI

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarının can güvenliğini korumak için sarsıntı öncesi, anı ve sonrasına yönelik bir rehber yayımladı. Rehberde, paniği önleyecek stratejik adımlar sıralandı. “Çök-Kapan-Tutun” yöntemi, sarsıntı sırasında yaralanmaları en aza indirmek için önerildi.

ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı

İŞTE AMERİKALILARIN ÖNERİLERİ

Deprem sırasında eğer içerideyseniz: Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üstüne çökün.

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun. Mümkünse sağlam bir masanın altına girin.

TUTUN: Sağlam bir mobilyanın altına girdiyseniz, bir tarafına tutunun ve mobilyayla birlikte hareket etmeye hazır olun.

Yaralanmamak için olabildiğince az hareket edin. Asansör kullanmaktan kaçının. Gaz kokusu alırsanız olduğunuz yeri hemen terk edin.

Deprem sırasında eğer dışarıdaysanız: Binalar, elektrik hatları, ağaçlar ve sokak lambalarından uzak, açık bir alana gidin. Araç sürüyorsanız güvenli bir yerde sağa çekin, üst geçit ve köprülerden kaçının.

Artçılara hazırlıklı olun – her artçıda ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN.

Yerel yetkililerin yayımladığı talimatlara uyun. Yollar kullanılamayacak durumda olabilir; bu da havalimanlarına erişimi zorlaştırabilir. Birkaç gün boyunca korunaklı bir yere sığınmaya hazırlıklı olun. Beklenmedik masrafları karşılayabilmek için seyahat sigortası yaptırın. Güncel güvenlik bildirimlerini almak için Smart Traveler Enrollment Program’a (Akıllı Yolcu Kayıt Programı - STEP) kaydolun.

Deprem anında içerideyseniz: Dışarı çıkmak güvenli değilse içeride kalın. Düşmemek için çömelin, başınızı ve ensenizi koruyun, sağlam bir mobilyanın altına girip tutunun.

Deprem anında dışarıdaysanız: Binalardan, elektrik direklerinden ve ağaçlardan uzak açık bir alana gidin. Araç kullanıyorsanız, üst geçitlerden uzak bir noktada durun.

Sonrasında: Artçılara hazırlıklı olun. Yerel yetkililerin açıklamalarına uyun. Asansör kullanmaktan kaçının, gaz kokusu alırsanız hemen ortamdan uzaklaşın.

Vatandaşlara, güncel uyarıları takip edebilmeleri için STEP (Smart Traveler Enrollment Program) adlı seyahat güvenliği sistemine kayıt yaptırmaları tavsiye edildi.