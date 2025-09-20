82 yaşındaki Alzheimer hastası 4 gündür kayıp

Alzheimer hastası 82 yaşındaki Ramazan Batur, Siirt’in Kurtalan ilçesi Karabağ köyünde yaşadığı evinden 17 Eylül'de saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldı, bir daha dönmedi.

Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAMALAR DÖRDÜNCÜ GÜNDE

AFAD koordinesinde başlatılan ve 4’üncü gününde olan aramalar; 1 müdahale aracı, 1 termal dron, 3 arama kurtarma timi, 165 jandarma, 2 canlı arama köpeği ve 3 UMKE personeliyle devam ediyor.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına katılması için jandarmadan kadavra arama köpekli ekip desteği de talep edildiği de belirtildi.