77 yaşındaki adam merdiven boşluğunda ölü bulundu

Yayınlanma:
Karabük'te 77 yaşındaki Hasan K. oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Karabük'te Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Hasan K.'yi oturduğu apartmanın 3'üncü katında hareketsiz halde bulan komşusu durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Yeni Doğan Sokak'taki apartmana sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTURDUĞU APARTMANDA ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerce yapılan kontrolde merdiven boşluğunda hareketsiz bir şekilde yatan Hasan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

77 yaşındaki Hasan K'nin cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:AA

