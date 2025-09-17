6 yaşındaki çocuk parkta oynarken yorgun mermiyle vurulmuştu: Şüpheli yakalandı

Bursa'da parkta oynayan 6 yaşındaki İsmail K.’nin yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan E.K., polis ekiplerince yakalandı. Yorgun merminin E.K.’nin tabancasından ateşlendiği, 6 kilometre uzaklıktaki boş arazide bulunan 38 boş kovanın balistik incelemesiyle ortaya çıktı.

Olay, 14 Eylül saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi’ndeki Merhum Halil Satık Parkı’nda meydana geldi. Parkta oynayan İsmail K.’nin kalçasına aniden yorgun mermi isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İsmail K., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalçasındaki mermi çekirdeği ameliyatla çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anında parkta yaşanan panik de güvenlik kameralarına yansıdı.

Ailenin şikâyeti üzerine harekete geçen Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, merminin İsmetiye Mahallesi tarafından ateşlendiğini belirledi. Bölgede yapılan aramalarda boş bir arazide 38 boş kovan bulundu. Kovanlar ile İsmail K.’nin kalçasından çıkarılan mermi çekirdeği, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan incelemede mermilerin E.K.’ye ait tabancadan ateşlendiği tespit edildi.

E.K. düzenlenen operasyonla adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Parkta oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti!