5 gündür aranıyordu! Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Sivas’ın İmranlı ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Dursun Ünal, köyünden 15 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada ölü olarak bulundu.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan Söğütlü Köyü’nde, Hüseyin Ünal, 14 Ekim’de eve geldiğinde Alzheimer hastası 82 yaşındaki babası Dursun Ünal’ın evde olmadığını fark etti. Çevrede araştırma yapan Ünal, babasına ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

YAYLADA CANSIZ BEDENİ BULUNDU!

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 49 arama-kurtarma personelinin 2 arama köpeği ve dronla yaptığı arama çalışmalarında bugün köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yaylada Dursun Ünal’ın cansız bedeni bulundu.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yapılan incelemelerin ardından Ünal’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

