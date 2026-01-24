5 ay sonra cesedi bulunan Rus yüzücünün ailesi konuştu! Organizasyon yetkilileri hakkında suç duyurusu

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katıldıktan sonra kaybolan ve yaklaşık beş ay sonra cansız bedenine ulaşılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un ailesi, Türkiye’den ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025’te gerçekleştirilen yarışın ardından kendisinden haber alınamayan Svechnikov’un cesedi, 20 Ocak’ta Kuruçeşme açıklarında bulunmuştu. Acı haberin ardından İstanbul’a gelen anne Galina Svechnikova ve baba Andrei Svechnikov, aile avukatları Alperen Çakmak eşliğinde yaşadıkları süreci anlattı.

Anne Svechnikova, oğullarının hayatta olabileceğine dair umutlarını son ana kadar koruduklarını belirterek, “Oğlumun boğulduğuna inanmadığımız için cenazesinin bulunduğu haberini ilk aldığımızda büyük bir korku ve acı yaşadık. Son ana kadar hayatta olduğuna inanmıştık” dedi.

"ARAMALAR YANLIŞ BÖLGEDE YOĞUNLAŞTI"

Bulunan cesedin DNA incelemesiyle Nikolai’ye ait olduğunun kesinleştiğini aktaran Svechnikova, cenazenin Moskova’ya gönderildiğini ve ailesi tarafından karşılanacağını belirtti. Oğlunun cesedinin yarışın bitiş noktasına yakın bir bölgede bulunmasının kendilerini şaşırttığını dile getiren anne, arama çalışmalarının başından itibaren yanlış bölgelerde yoğunlaştığını savundu.

Svechnikova, oğlunun güçlü bir sporcu olduğunu vurgulayarak, “Çocukluğundan beri yüzme ve farklı spor dallarıyla ilgilenmişti. Fiziksel olarak çok dayanıklıydı. Bu yüzden bitiş noktasına kadar ulaşabilmiş olabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Ailenin gelini olan Nikolai’nin eşinin, ölüm haberini aldıktan sonra hastaneye kaldırıldığını belirten Svechnikova, eşinin durumunun şu an daha iyi olduğunu ve cenazeyi karşılamak için havalimanında beklediğini söyledi. “Aylar sonra da olsa oğlumuzun bulunmuş olması bize bir nebze olsun huzur verdi. Artık onun yanımızda olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini aktaran aile, otopsi raporunu beklediklerini belirterek yarışmada yeterli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığının araştırılmasını talep etti.

Konuşmakta zorlanan baba Andrei Svechnikov ise kendisinin de eski bir profesyonel sporcu ve yüzücü olduğunu, çocuklarını bu disiplinle yetiştirdiğini dile getirdi.

ORGANİZASYON YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ailenin avukatı Alperen Çakmak, yetkililerin kendilerine arama kurtarma çalışmalarının bin saati aşkın sürdüğünü ve ileri düzey ekipmanlar kullanıldığını aktardığını belirtti. Ancak olay sonrası kamuoyunda çıkan, Nikolai’nin başka bir ülkede yaşadığına dair asılsız haberlerin aileyi derinden yaraladığını vurguladı.

Çakmak ayrıca, ihmali bulunduğunu düşündükleri organizasyon yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve hukuki süreci ailenin adına sonuna kadar takip edeceklerini ifade etti.