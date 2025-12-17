44 ilden kadınların el emeği ürünleri Galataport'ta satışa çıkarıldı

44 ilden kadınların el emeği ürünleri Galataport'ta satışa çıkarıldı
Yayınlanma:
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı deprem bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin 44 ilinden 101 kadın kooperatifinin ürünlerini İstanbullularla buluşturuyor.

Kadın Kooperatifleri el emeği ürünlerini, 17-21 Aralık tarihlerinde bu yıl yine Galataport İstanbul’da düzenlenen Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nde satışa çıkarıyor.

1986 yılından bu yana kadınların yaşamlarını, toplumlarını ve dünyayı dönüştürmeleri için güçlendirme misyonuyla faaliyet gösteren Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (Oxfam KEDV), Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın kooperatiflerinin ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmalarına destek olmak amacıyla Yılbaşı Alışveriş Şenliği düzenliyor.

KEDV’in iktisadi işletmesi Nahıl aracılığıyla, kooperatiflerin satış yoluyla doğrudan gelir elde etmelerine yönelik düzenlenen Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nin ikincisi bu yıl, 17-21 Aralık tarihleri arasında, yine Galataport İstanbul’un içindeki Saat Kulesi Meydanı’nda düzenleniyor. Şenlikte Türkiye’nin yedi bölgesi, 44 ilinden 101 kadın kooperatifi ürünlerini satışa sunacak.

whatsapp-image-2025-12-17-at-12-28-52.jpeg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB Kadın ve Galataport İstanbul’un destekleriyle düzenlenen şenlik 5 gün boyunca saat 10:00’dan 21:00’a kadar sürecek.

COĞRAFİ İŞARETLİ YÖRESEL ÜRÜNLER

Şenlik için özel olarak kurulan stantlarda kadınların el emekleri ile hazırladıkları yılbaşı hediyelikleri, tekstil ürünleri, aksesuar ve takıların yanı sıra ev tekstili ürünleri, seramik, doğal gıda ürünleri satılacak.
Şenlikte, Hatay’ın kömbesi ve turunç reçeli, Adıyaman’ın pestili, Malatya’nın kuru kayısısı gibi daha pek çok kadın üreticilerin el emekleri ile hazırladıkları, coğrafi işaretli, geleneksel üretimler ve yılbaşı hediyelikleri ziyaretçileri bekliyor olacak.

İsmini bolluk ve bereketten alan Nahıl, kadın kooperatifleri ve bireysel kadın üreticilerin özenle ürettikleri el emeği ürünlere tasarım desteği vererek ve pazarın ihtiyaçlarına uygun hale getirerek, ulusal ve uluslararası pazarda yer alabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Varil içinde ölü bulunan muhtar hakkında acı gerçek ortaya çıktı
Türkiye ve Lübnan arasında diplomatik kriz iddiası: Bakanlıktan açıklama
Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada ilk duruşma günü belli oldu: 6 yıla kadar hapsi isteniyor
