30 metrekarelik dükkana 201 bin liralık fatura geldi! Gerçeği öğrenince derin nefes aldı

Ardahan’ın Göle ilçesinde bir esnafa kesilen astronomik doğal gaz faturası şaşkınlık yarattı. Yaklaşık 30 metrekarelik bir kuru yemiş dükkânına 201 bin 733 lira 50 kuruş fatura gelmesi üzerine itirazda bulunan işletmeci Onur Işık’ın başvurusu haklı bulundu ve bedel 3 bin TL olarak düzeltildi.

Elektrik faturalarına düzenleme!

Sibirya soğuklarıyla bilinen Göle’de iş yerini ısıtan Işık, faturayı ilk gördüğünde tutarı 201 lira sandı. Ödeme yapmak üzere inceleyince rakamın 201 bin lirayı aştığını fark eden esnaf, büyük şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerine doğal gaz dağıtım şirketiyle iletişime geçen Işık, “Türkiye’nin en soğuk yeri Göle olabilir ama 201 bin lira fatura kadar gelecek değil” diyerek duruma tepki gösterdi ve resmi itirazda bulundu.

3 BİN TL OLARAK YENİDEN DÜZENLENDİ

İtirazın ardından yapılan incelemede faturada hata olduğu belirlendi. Yanlışlık düzeltilerek astronomik tutar iptal edildi ve fatura 3 bin TL olarak yeniden düzenlendi.