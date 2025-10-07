'3 yılda üniversite diploması' uygulamasına eğitimcilerden tepki!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'başarılı' öğrencilerin lisans eğitimlerini 3 yılda tamamlayabilmelerine imkan tanıyacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir Üniversiteler Şubesi, konunun olumsuz yanlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Lülüfer Körükmez, Avrupa’daki üniversitelerde üç yıllık lisans uygulamasının Türkiye için örnek teşkil edemeyeceğini, uygulamanın Türkiye'de yükseköğretim kalitesini düşüreceğini savundu.

YÖK’ten yeni düzenleme: Üniversitelere 3 yılda mezuniyet dönemi geliyor

"EĞİTİMİN KALİTESİNDE DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR"

Körükmez, yaz döneminde açılacak derslerle 3 yılda mezuniyetin mümkün kılınmasının, öğrencilerin öğrenme süreçlerini zayıflatacağını belirterek, "Öğrencilerin bu öğrendiklerini sindirmesi, kullanabilmesi, farklı kaynaklardan okuma yapılabilmesi, bir süzgeçten geçirebilmesi için yeterli süre değildir. Dolayısıyla eğitimin kalitesinde bir düşüş bekleriz" açıklamasında bulundu.

Avrupa’daki üniversitelerde 3 yıllık lisans uygulamasının, Türkiye için örnek teşkil edemeyeceğini söyleyen Körükmez, öğretim üyesi sayısı ve kaynakların yetersizliğine dikkat çekti.

Körükmez, "Bizde 5 öğretim üyesi ile 6 öğretim üyesi ile 8-10 öğretim üyesi ile bir lisans programı ve hatta lisans üstü programlar yüksek lisans ve doktora sürdürülmeye çalışılıyor" diye konuştu.

"ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DE OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Yaz aylarında yürütülecek ders programlarının, öğretim üyelerinin araştırma ve yayın faaliyetlerine ayırdığı zamanı da olumsuz etkileyeceğini belirten Körükmez, üniversitelerin fiziki koşullarının da bu uygulamaya uygun olmadığını belirtti. Körükmez, "Sınıflarda Haziran ayından hatta bazen Mayıs ayından itibaren ders yapmak zorlaşmaktadır. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustos aylarında bu sınıflarda ders yapmak fiziki olarak mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Körükmez, bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.