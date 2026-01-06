250 bin TL değerinde hurda çaldılar: Kıskıvrak yakalandılar!

250 bin TL değerinde hurda çaldılar: Kıskıvrak yakalandılar!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kayseri’de bir iş yerinin bahçesinden 250 bin TL değerinde 500 kilo hurda malzeme çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şeker Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinden 500 kilo hurda malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

5.jpg

Hırsızlık kanlı bitti: Camı kırarken elini kesen şüpheli yakalandıHırsızlık kanlı bitti: Camı kırarken elini kesen şüpheli yakalandı

GİZLENDİKLERİ EVDE YAKALANDILAR

Bu kapsamda ekipler, 75 saatlik iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.E. (29) ile A.E. (23) gizlendikleri evde yakalandı.

4.jpg

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan İ.E. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Taksiden 15 bin TL çalan kadın tutuklandı: Hırsızlık anı kameradaTaksiden 15 bin TL çalan kadın tutuklandı: Hırsızlık anı kamerada

3.jpg

Kaynak:DHA

