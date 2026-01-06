250 bin TL değerinde hurda çaldılar: Kıskıvrak yakalandılar!
Kayseri’de bir iş yerinin bahçesinden 250 bin TL değerinde 500 kilo hurda malzeme çalan 2 şüpheli, yakalandı.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şeker Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinden 500 kilo hurda malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
GİZLENDİKLERİ EVDE YAKALANDILAR
Bu kapsamda ekipler, 75 saatlik iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.E. (29) ile A.E. (23) gizlendikleri evde yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan İ.E. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
