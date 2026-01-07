25 yaşındaki Remziye can vermişti! Öldüren doğum günü pastası skandalında yeni gelişme

Ağrı'da yumurta alerjisi olan Remziye Horuz'un doğum günü pastasını yedikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, genç kızın arkadaşlarının pasta aldıkları sırada iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntü ve seslerin çözümü yapılacak.

Ağrı'da Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda doğum günü kutlaması sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Remziye Horuz'un ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, pastanın satıldığı pastanenin güvenlik kamerası kayıtları dosyaya girdi.

Soruşturma Savcısı, genç kıza doğum günü sürprizi yapan arkadaşlarının, "pastayı alırken yumurta alerjisi olduğunu belirttikleri" yönündeki beyanları üzerine, kayıtları Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderdi.

Savcılık, kamera kayıtları üzerinde ses analizi isteyerek, alışveriş esnasındaki konuşmaların tespitini istedi.

Ayrıca dosyanın şüphelilerinin, ölüm olayının gerçekleşmesinin ardından birbirleriyle telefon irtibatlarının olup olmadığı da araştırılıyor.

Remziye Horuz'un kesin ölüm nedenine ilişkin otopsi raporunun da gelecek günlerde dosyaya girmesi bekleniyor.

Savcılığın talimatıyla pastanın yumurta içerip içermediğine ilişkin de yetkili kurumlardan rapor talep edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da, Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan Remziye Horuz (25) doğum günü kutlamasının ardından fenalaşmış, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmişti.

Horuz'a doğum günü sürprizi yapan arkadaşları, il merkezindeki pastaneden "arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdiklerini" dile getirmişlerdi.

Ölüm üzerine Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ve F.Y. (39) "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak:ANKA

