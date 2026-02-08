23 gündür aranan Nimet Serdar'dan acı haber geldi

Yayınlanma:
Samsun'da 23 gündür kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Nimet Serdar’ın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde ikamet eden Nimet Serdar, 17 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde evinden ayrıldı. 60 yaşındaki Serdar'dan daha sonra hiç haber alınamadı.

Yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulması üzerine Serdar için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Vezirköprü Kaymakamlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, 22 gün boyunca havadan, karadan ve baraj gölünde arama yaptı.

Kayıp Alzheimer hastasından acı haber!Kayıp Alzheimer hastasından acı haber!

CANSIZ BEDENİ BARAJ GÖLÜNDE BULUNDU

Çalışmaların 23'üncü gününde Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD Sualtı Arama ekibince baraj gölünde erkek cesedi bulundu. Cesedin Serdar'a ait olduğu belirlendi.

İkametine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki baraj gölünden çıkarılan Serdar'ın cenazesi, ön inceleme için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

